蔣萬安出席古蹟日活動品茗 最愛「這點心」興奮分享：你趕快吃

台北市目前擁有534處文化資產是全台首冠，文化局表示，前老房子計畫有26個標地，目前有21個媒合成功並且開放，今年預計會在有3個媒合成功，台北市文化局今宣布「台北古蹟日」正式啟動，市長蔣萬安也親自出席活動中也強調市府對於老屋再生計畫相當重視，編列預算補助老屋的修復計畫、工程，再透過文化館所活化文化資產。

文化局今天特別選在中正區牯嶺街東美院宣布2023台北古蹟日活動開跑，由力麒建設董事長郭淑珍花了五年、斥資四千萬修繕而成，她分享，在巡視工地因緣際會發現這塊地，發現是前台大著名教授方東美曾居住近30年，決定出手改善環境，設計日式風格庭園。

為了讓民眾感受不同老屋的獨特魅力，規畫包含西門町街市、府城北門及大稻埕老屋等10條特色主題路線，共辦理33場次的文資導覽，包含如全台首座前公娼館古蹟文萌樓、充滿異國風情的台北清真寺和萬華具代表性的萬華林宅等文化資產，解鎖正進行修復工程而無法進入的前南菜園日式宿舍、學海書院、北投製片廠等文資修復現場。

蔣萬安表示，文化是城市的靈魂，老屋更是閱讀這座城市的一扇櫥窗，台北市目前共有500多處文化資產全國之冠，從2013年首創媒合民間資源推動老房子文化運動，秉著維護珍貴資產的使命，編列預算補助老屋的修復計畫、工程，再透過文化館所活化文化資產，

文化資產科長邱稚亘補充，「老房子運動」引進民間資源，修復北市文化資產，經過文化局這邊審核，目前老房子計畫有26個標地，目前有21個媒合成功並且開放，今年預計會在有3個媒合成功，但後續還要先進行建造和修復，今年可能還不會開放。

此外，文化局從今天開始至10月12日辦理「老房子影像徵件」比賽，今年度主題為「匠人細工，老屋新風」，由藝人許安植擔任活動代言人拍攝宣傳影片，比賽預計選出前3名得獎作品、5件優選、20件佳作及20件入選，首獎獎金高達3萬元，總獎金共10萬元，得獎作品將在11月26日至12月24日在台北記憶倉庫展出。