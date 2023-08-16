鶯歌﹑三峽及樹林部分地區19日停水 臨時供水站出動

夏季常是用水高峰期，不過新北樹林、三峽及鶯歌部分地區因台電工程，將於19日上午7時起至晚間6時止計畫性停水，影響約2萬戶，民眾除需注意外，若有用水需求也可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

新北水利局說明，台灣自來水股份有限公司第十二區管理處為配合台電「松樹、介壽、水頂、板水線遷移改建工程」辦理計畫性停水，將於8月19日上午7時起至晚間6時止，停水11小時。

停水地區包含鶯歌區建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌里（建國路、鶯桃路1至129巷(單雙號側)，永樂街等含巷弄）部分、二橋里（二橋街、高職南街、中正三路單號側、二甲路等含巷弄）部分。三峽區龍恩里隆恩街部分；樹林區樂山里、西園里（柑園街二段）部分。

水利局指出，這次停水用戶2萬戶，含直接供水4400戶，將督促台水公司盡速完工復水，減少停水時間，並設置20處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

水利局表示，20處臨時供水站位置包含鶯歌區公所旁、鶯歌火車站後站旁、國慶街與光明街路口、建國路6號前、鶯歌南靖活動中心前、鶯歌重慶街停車場、鶯歌國小前、惠隆宮老人會館旁、鶯歌同慶活動中心旁、尖山埔路與重慶街交叉口右側、鶯歌光點、鶯歌陶博館陸橋下、鶯歌消防隊對面、鶯歌尖山國中、鶯歌圖書館前、鶯歌高職前、建德巷口旁加油站邊、鶯歌二甲市民活動中心旁；樹林柑園街2段380巷對面、民和街6號對面。