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愛心大平台各界捐助 侯友宜感謝

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北愛心大平台結合各界資源濟弱，市長侯友宜（左5）頒感謝狀。記者張曼蘋／攝影
新北愛心大平台結合各界資源濟弱，市長侯友宜（左5）頒感謝狀。記者張曼蘋／攝影

新北市好日子愛心大平台2019年6月17日成立迄今， 結合各界善心資源，到今年7月31日已媒合43億2435萬多元物資和善款，超過3949萬人次受益。市府昨辦感恩會，邀205個企業、宗教、團體、圓夢英雄出席，市長侯友宜頒贈感謝狀強調，「新北市也好、全台灣也好，不要遺忘任何一個人，是我施政永遠方向」。

「我真不知道該怎麼辦。」60多歲阿嬤因兒子入獄，家中頓時失去經濟支柱，還要照顧2歲孫子，所幸板橋第二社福中心社工去年及時介入，經評估後，社工除了協助申請相關弱勢補助外，也運用好日子愛心大平台資源，捐贈即時熱食及尿布。

社會局社工科長劉文湘表示，其實還有很多類似的例子發生，好日子愛心大平台資源眾多，但需要社工介入後給適合資源，才能讓資源有效運用。

侯友宜昨在感恩會說，看到很多幫助新北的菩薩，這幾年他當市長，大家不斷給他支持，讓他度過3年多最艱辛疫情，「沒有你們，新北不會這樣祥和」，人生很多東西留不住，所以能在人生中幫助別人，也能給自己開心。

侯友宜強調，他不管身在哪個職位，永遠關心每一個人，讓台灣有個良好的生活環境，大家都可以得到妥善照顧。

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