快訊

彭博專訪 追問台獨 賴清德：沒有所謂的獨立路徑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業贈英語閱讀帳號 20萬學子受惠

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
Scholastic Asia捐贈新北7685組英語數位閱讀平台帳號。圖／新北市教育局提供
Scholastic Asia捐贈新北7685組英語數位閱讀平台帳號。圖／新北市教育局提供

為提升英文閱讀力，Scholastic Asia捐贈新北市教育局7685組英語數位閱讀平台帳號，市價約1千萬。平台有詞彙解釋、發音示範，更有數千本英語電子書，包含各類主題與暢銷英語電子書籍，每一本電子書都有標示閱讀分級，學生可依據個別閱讀程度、興趣選擇書籍，約20萬名新北市學生受惠。

副市長劉和然昨出席見證捐贈，他說閱讀是教育的基礎，數位閱讀可突破空間限制，讓雙語教育往前邁進，新北也透過親師生平台介接新北市圖、國立台灣圖書館電子書，並購買Hami書城電子書，書籍超過71萬冊。

Scholastic亞洲總裁Frank認為，此次捐贈的閱讀平台，包含詞彙解釋、發音示範功能，讓學生透過閱讀認識單字；平台中更有數千本英語電子書，每本電子書都有標示Lexile（藍思閱讀分級），學生可自行選擇適合書籍，提升英語能力。

後埔國小5年級學生陳沛昀說，Scholastic英語數位閱讀平台很有趣，有很多故事可選，有些看不懂的故事或看不懂的字，會試著看圖片猜猜看，再看答案學單字意思；板橋國小四年級學生張宇彤說，Scholastic裡有各類型英語繪本，不只能學習英文，還可進行跨領域閱讀，拓展視野。

電子書 英文

延伸閱讀

博客來電子書年增3.5萬種超越紙書 6成出版品紙電同步

企業贈新北英文閱讀平台帳號市價千萬 20萬名學子受惠

面臨虧損 博客來逆勢投資10億升級網路系統

316家興櫃公司上半年營收穩定成長 航運及觀光餐飲業營收獲利亮

相關新聞

愛心大平台各界捐助 侯友宜感謝

新北市好日子愛心大平台2019年6月17日成立迄今， 結合各界善心資源，到今年7月31日已媒合43億2435萬多元物資和...

北市Me too首拔官 公園處長降職

台北市公園處駐衛警性騷案，台北市長蔣萬安下令嚴查，六月中調查認定駐衛警性騷擾明確，2大過免職，公園處長黃淑如也因「督導不...

關渡平原開發 民眾：別一拖又50年

關渡平原為北市僅存的大規模平原農業區，如何開發引發熱議，市府本月10日開國土計畫審議會議，許多居民盼關渡平原公保地解編後...

中央收回用地 北市預計花3500萬 蓋東門中繼場

台北市東門市場改建案，北市府原規畫向中央續租南門市場中繼場，不過因中央要用這塊地蓋數發部大樓，不同意續借；市府已傾向跟中...

黃金博物館產大量遺失 監院糾正

新北市立黃金博物館因爆發大量館產遺失案，監察院昨通過糾正，促請改善。文化局說，將虛心檢討，且發現財物遺失時，立即組成專案...

板橋迪毅堂1年只開24天 議員促活化

板橋四大古廟之一的市定古蹟「板橋迪毅堂」，新北市府與中央斥資2008萬元修復與活化，不過新北市議員黃淑君指出，自2021...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦