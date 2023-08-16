企業贈英語閱讀帳號 20萬學子受惠

為提升英文閱讀力，Scholastic Asia捐贈新北市教育局7685組英語數位閱讀平台帳號，市價約1千萬。平台有詞彙解釋、發音示範，更有數千本英語電子書，包含各類主題與暢銷英語電子書籍，每一本電子書都有標示閱讀分級，學生可依據個別閱讀程度、興趣選擇書籍，約20萬名新北市學生受惠。

副市長劉和然昨出席見證捐贈，他說閱讀是教育的基礎，數位閱讀可突破空間限制，讓雙語教育往前邁進，新北也透過親師生平台介接新北市圖、國立台灣圖書館電子書，並購買Hami書城電子書，書籍超過71萬冊。

Scholastic亞洲總裁Frank認為，此次捐贈的閱讀平台，包含詞彙解釋、發音示範功能，讓學生透過閱讀認識單字；平台中更有數千本英語電子書，每本電子書都有標示Lexile（藍思閱讀分級），學生可自行選擇適合書籍，提升英語能力。

後埔國小5年級學生陳沛昀說，Scholastic英語數位閱讀平台很有趣，有很多故事可選，有些看不懂的故事或看不懂的字，會試著看圖片猜猜看，再看答案學單字意思；板橋國小四年級學生張宇彤說，Scholastic裡有各類型英語繪本，不只能學習英文，還可進行跨領域閱讀，拓展視野。