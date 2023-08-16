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板橋迪毅堂1年只開24天 議員促活化

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市定古蹟「板橋迪毅堂」1年開放24日遭質疑，文化局表示已增加開放時間。記者葉德正／攝影
新北市定古蹟「板橋迪毅堂」1年開放24日遭質疑，文化局表示已增加開放時間。記者葉德正／攝影

板橋四大古廟之一的市定古蹟「板橋迪毅堂」，新北市府與中央斥資2008萬元修復與活化，不過新北市議員黃淑君指出，自2021年9月開放至去年底，僅在每月雙周周日開放參觀，每年開放約24天，與當初整建費用比例不符。文化局表示，已輔導管理人增加開放時段，現每周三、日都能免費參觀並申請導覽解說，會持續辦理導覽與講座，增加與地方的互動性。

黃淑君說，迪毅堂為板橋四大古廟之一，俗稱元帥廟，由板橋林家在咸豐年間泉漳械鬥後建立，祭祀戰死的武師、壯勇，位處板橋精華地段，2013年被指定為市定古蹟後展開修復。

據審計報告資料，市府2016年推動迪毅堂修復及再利用工程，由文化部補助56％、市府籌措44%，共斥資2008萬元，全案2020年9月完工，並在2021年開放。

黃淑君指出，迪毅堂實際開放日僅為每月雙周周日，不符合當初修復的效益，且市府未依管理維護計畫內容投保火災險、公共意外險等保險，迪毅堂曾在2017年發生祝融意外，當時就要求文化局務必安裝保全，保護古蹟安全，盼文化局能落實文資保護與活化，開放導覽，讓地方鄉親更認識家鄉。

文化局表示，四大古廟分別是慈惠宮、接雲寺、大眾廟與迪毅堂，除迪毅堂，其餘非法定文資，為推廣文資，今年持續執行「營運保存及推廣計畫」，3月起陸續舉辦藝文講座，包括蔡龍進藝師談迪毅堂彩繪暨作品展覽、徐麗霞老師說迪毅堂文學故事、高竣中講金山慈護宮二媽回娘家，還有傳統彩繪DIY、米雕親子DIY等藝文導覽走讀活動共23場。

今年10月也會配合全國古蹟日「文資走讀任意門」串聯板橋古城慈惠宮、接雲寺等廟宇，介紹地方文史脈絡及同時宣揚傳統工藝之美，活化古蹟。

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