新北成功轉型14漁港 侯友宜：全國漁產賣不出的新北賣

新北市長侯友宜今晚到瑞芳參加一場全國漁會聯誼會時指出，新北市推動「嗨漁港」計畫，透過各地漁會的支持，一起將漁港經營得有聲有色，已成功轉型14個漁港，歡迎全台各地漁產品來新北銷售，利用農會超市及希望廣場等通路推廣，有賣不出去的漁產品都由新北來扛責，讓新北市成為全國漁民的最大後盾。

瑞芳區漁會今晚舉辦全國漁會聯誼會，市長侯友宜也受邀到場，與全台漁會交流新北推動嗨漁港計畫經驗，凝聚漁業界共識。

侯友宜表示，新北市推動「嗨漁港」計畫，感謝的就是在地漁會的大力支持，一起將漁港經營的有聲有色，歡迎全台的民眾來走訪新北市的漁港，體驗各漁港不同的魅力，也歡迎全台各地漁產品來新北銷售，利用農會超市及希望廣場等通路推廣。

新北市推動「嗨漁港」計畫，除了原有漁業作業環境持續改善精進，更依據各漁港特性，發展不同的多元價值，目前已成功轉型14個漁港。其中八里下罟子漁港浮動碼頭及漁具倉庫讓漁民作業更方便及安全，倉庫頂端做觀景平台增加觀光價值。

淡二漁港漁人碼頭除了原有的漁作環境持續改善精進及仲夏繽紛樂活動活絡漁港夜經濟等漁作及觀光價值，廢漁網回收再利用計畫更以淡二漁港為回收基地，由淡水區漁會與台化公司合作，讓海廢可以循環製成太陽眼鏡、衣服。

富基漁港近年完成的突堤提升港內的靜穩度及增加船泊停靠空間，突堤下部基樁打設形成消波區及海洋生物休憩區與生態共好，並利用堤面上方空間舉辦超乎想像的北海岸時尚藝術季走秀，讓漁港發展出生態及美學的價值。

美豔山漁港由漁業處與國立海洋大學合作，全國首創發展為中間育成基地，有效提升魚苗增裕放流的存活率，也成為論文研究的最佳場域。