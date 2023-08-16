北市Me too首拔官 公園處長降職

台北市公園處駐衛警性騷案，台北市長蔣萬安下令嚴查，六月中調查認定駐衛警性騷擾明確，2大過免職，公園處長黃淑如也因「督導不周」被降調為工務局主任秘書，成為北市首件「Me too」拔官案例。

蔣萬安昨天對此表示，希望避免這樣的事再發生，北市對性騷案絕不寬貸、零容忍。

民進黨北市議員洪婉臻先前接獲陳情，指公園處一名男性駐衛警涉嫌長期騷擾女職員，受害者多達8人，還衍生職場霸凌，蔣萬安第一時間下令工務局、勞動局、人事處等主動介入嚴查，6月中調查結果出爐，被申訴人駐衛警性騷擾行為明確，言行失檢，影響機關聲譽甚鉅，2大過免職處分。

公園處長黃淑如自請處分，因督導不周影響機關聲譽，將依照市府及所屬各機關公務人員獎懲標準懲處，市府最近懲處出爐，黃淑如調為工務局主秘，原主秘藍舒凢則出任公園處長，人令9月生效。

另外，勞動局性別工作平等會也認定公園處未盡雇主工作場所性騷擾防治義務，依性別工作平等法規定開罰公園處25萬元。

蔣萬安表示，最主要是先調離現職，先讓她離開公園處主管職務，一直以來是面對任何性騷擾事件絕不寬貸、絕對零容忍接下來就是透過各種方式，任何有遭受性騷擾民眾，可以透過專線瞭解申訴程序、提供心理諮詢、法律諮詢、創傷恢復等各項服務，透過市府協助支援，是最重要的。

為了杜絕公務員Me too事件，北市人事處副處長李花書表示，目前市府公務員的申訴管道，若同仁有遭受性擾會由各局處人事室受理申訴，從6月性騷案件連環爆後，蔣萬安也下令訂定性騷擾處理的注意事項，各機關都要遵循辦理，如果有怠惰、拖延、隱匿情事，會依照情節有嚴格懲處。

副處長李花書表示，人事處近期也有加強各局處同仁、首長的性騷擾防治教育訓練，目前社會局設有性騷擾Me too專線，也可以透過專線尋求協助。