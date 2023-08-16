關渡平原開發 民眾：別一拖又50年

關渡平原為北市僅存的大規模平原農業區，如何開發引發熱議，市府本月10日開國土計畫審議會議，許多居民盼關渡平原公保地解編後開發，審議委員要求市府研析北北基區域發展、大台北防洪等再來討論。市長蔣萬安昨透露，關渡平原會朝環境永續、氣候變遷等，與中央溝通開發方向。

北市府開的國土計畫審議會，有十多位民眾提案盼市府提出關渡平原規畫，並解編部分公保地。有民眾認為，關渡平原從前市長李登輝、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲等都有規畫，光計畫書應有一個書櫃大，也花去好幾個億，他認為應以低密度開發、限制樓高等來研究，「不要一拖又50個年頭」。

10日會議現場無共識，將由市府再針對委員、民眾、公民團體意見研析，下次會議再就北北基區域整體發展、北市農業政策白皮書內容、大台北防洪計畫對國土保育地區畫設影響進行討論。

蔣萬安說，關渡平原周邊包括北投士林科技園區、社子島等開發計畫逐步形成，接下來希望朝環境永續、因應氣候變遷方向開發，持續聽各方看法，因現在都市計畫是農業區，當然也與中央一起合作，確定未來方向。

民進黨士林北投立委吳思瑤支持開發關渡平原，也提出兩個難題，一是關渡平原作為台北之肺，具有調節氣候、防洪保水生態功能，難以取代；第二開發涉及私有地徵收，徵收經費500億起跳，財源是市府最大困難。

吳思瑤提到，1992年前市長黃大洲最初規畫大巨蛋在關渡平原，2008年馬英九參選總統時，規畫作為爭取舉辦花博的預定地，還提出將總統府遷至關渡平原；至於柯文哲任內，則是規畫作為爭取2038亞運的體育主題園區。

國民黨士林北投立委參選人、議員張斯綱則認為，多數居民認為，關渡、洲美平原要發展農業不切實際，因為這裡的灌溉水源和農用道路根本不敷使用；此外，大度路以南被市府畫為公共設施保留地幾十年，監察院早在2013年就糾正過內政部和北市，至今仍未取得開發。

張斯綱說，應盡速盤點不必要使用用地，早日解編還給北投人。