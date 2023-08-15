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侯友宜批中央光電政策破壞生態 讓中南部養殖漁民哀哀叫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
侯友宜批中央太陽光電政策，讓中南部養殖業漁民哀哀叫。記者游明煌／攝影
侯友宜批中央太陽光電政策，讓中南部養殖業漁民哀哀叫。記者游明煌／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今晚到新北瑞芳參加一場全國漁會餐會時，批評中央政府能源政策的問題，指太陽光電魚電共生，破壞生態，並形成競爭，造成中南養殖業漁民的生計問題，養殖業漁民大家都哀哀叫。

侯友宜說，這段時間他因為要拚總統，常常去中南部，中南部漁港很多漁民都希望漁港可以改進的更好，這是很多漁民的想法，他覺得很重要。

侯友宜表示，他看到很多漁民發展的空間，尤其外銷遇到很多的困難，包括石斑魚殖魚遇到很多困難，也看到虱目魚價格不斷上升。

侯友宜並批評中央政府能源政策的問題，太陽光電魚電共生的問題，破壞生態，並形成競爭，造成養殖業漁民的生計問題。政府要考慮的，生產要顧、漁民要顧，不能因為單一能源政策造成生態破壞，造成養殖業的競爭，大家都哀哀叫。

侯友宜表示，未來他如果當總統，一定要把漁會所有提出要改進的地方做好，尤其漁民的生計要顧好，尤其海洋的腹地很重要，讓生態能夠永續。

侯友宜並說，兩岸如果可以好、可以穩定，漁民才有錢可以賺，他向全國各地漁民喊話，如果漁產品賣不出去，可以拿來新北，新北會跳出來幫全國漁民扛責任。

瑞芳區漁會為增進新北市與全台漁會情誼，今晚舉辦「中部地區各區漁會第六屆第8次暨北部地區、高屏地區各漁會理事長、常務監事、總幹事聯誼會」，邀請全國區漁會重要幹部，席開18桌，侯友宜到場，現場民眾大咸「總統好」，氣氛相當熱絡。侯友宜致詞並唱了一首「愛人醉落去」，接著逐卓敬酒。

侯友宜批中央太陽光電政策，讓中南部養殖業漁民哀哀叫。記者游明煌／攝影
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侯友宜批中央太陽光電政策，讓中南部養殖業漁民哀哀叫。記者游明煌／攝影
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漁民 侯友宜

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