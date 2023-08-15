北市府處理士林區永公路違建 遇抗爭改屋主自拆

台北市建管處今天表示，派員拆除士林區永公路違建，因現場民眾抗爭，為避免爆發衝突，同意由屋主雇工自行拆除，會持續追查拆除違建進度，若狀況未改，將再次強拆。

北市府建築管理工程處發布新聞資料指出，為遏止新違建，目前違建處理政策是針對民國104年之後查報及危害公共安全等新違建，均以專案列管優先執行拆除。

建管處表示，此次執行拆除永公路2處違建是110年1月及111年6月查報在案，分別為1樓前、2樓陽台違建、2樓屋頂鐵皮屋，因屬104年以後查報新違建，且民眾曾向監察院檢舉列管專案，依現行違建處理政策，優先執行拆除。

建管處指出，針對此案曾疏導違建所有人自行改善，但期間違建所有人多次提出認定及拆除爭議，經台北市違建爭議處理委員會審議，建議維持原拆除處分，審酌實際情形，給予自行改善期限至今年7月11日。

建管處表示，違建所有人僅於12日拆除2樓陽台違建，並提計畫切結於8月14日前會拆除其餘違建，因屆期仍未拆除，今天在警方陪同到場執行強拆。

建管處指出，因現場民眾群聚抗爭，為避免爆發嚴重肢體衝突，同意由違建人也就是屋主雇工自拆，將持續查察拆除違建進度，若自拆進度不彰，將不另行通知違建人，會由警力陪同到場強拆。

建管處表示，違建人應儘速配合拆除，改善完成後，不可重新興建，經查證後發現，絕不寬貸並依法執行強拆，切勿心存僥倖恣意蓋違建，以免造成財產損失。