點名謝長廷該關遭回嗆「我看不起」 羅智強：不爽歡迎來告

新竹市長高虹安遭指控擔任立委時疑似詐領助理費，遭檢方起訴，時間點引發熱議，國民黨大安區立委參選人羅智強表示，若高要關，曾陷入特支費爭議的駐日代表謝長廷、行政院前院長蘇貞昌也應一起關，謝長廷今天在臉書開嗆，為了一點政治利益就含血噴人「他看不起」，羅智強則回應，被謝看不起是他的榮幸「不爽歡迎來告，反正你告我每次都慘輸。」

謝長廷表示，台灣司法公信力低，一向為社會所詬病，其中有司法本身的因素，也有一大部分是政治人物動輒攻擊司法不公，轉移自己的不對，他認為，政治人物的言行應有助於司法公信力的提升，而不是有利就說司法正義，不利就說司法不公，尤其是第三者並沒有看司法卷宗或是相關證據，草率就斷定起訴或判決公正不公正，其實只是政治利益而已。

謝長廷說，羅智強曾因關西機場事件侵害他名譽，被他控告，結果羅無罪，理由是羅指摘他的事是可受社會和民意代表公評，「換句話說，是指他沒有犯罪故意，而不是指他說的內容是事實」，但羅獲判無罪後，隨即對媒體說司法正義，還他和亡者公道，雖萬分委屈，但依照一貫信念並沒有對司法批評。

謝長廷說，這次高虹安是因助理費遭起訴，而當年他的案子是首長特支費，如何相提併論？「他指當年特偵組不起訴我有問題，那邏輯上是不是反指高虹安遭起訴是正確的」，質疑羅智強是為高打抱不平，還是只為自己出風頭或羞辱他就好，「或是更有深意想引出馬英九特別費的事。」