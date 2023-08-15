盼能照顧罹癌父 安康高中巫語妮考上金大護理系

112學年度大學考試分發入學今日放榜，新北市共有4049名學子參加考試分發，錄取3842人、錄取率達95%，經統計有1051人錄取國立大學。其中安康高中的巫語妮體弱多病，加上父親不幸罹癌，家庭巨變迫使她一夕長大，為讓罹癌父親獲更好照顧下定決心考護理系，錄取國立金門大學護理系。

新北教育局表示，為獎勵優秀學生就近入學，參加基北區各項入學管道錄取學生訂定適當比例的獎學金，鼓勵在地就學，最高核發11萬元獎學金，111學年度總計核發131人、338萬元獎學金。今年共有4049名學子參加考試分發，錄取3842人、錄取率達95%。

安康高中巫語妮因自小體弱多病，經常進出醫院，護理人員成為她最佳的支柱，也種下就讀護理系的念頭。安康高中校長謝順榮則說，巫語妮因父親罹癌，家庭生活產生巨變，使她一夕之間長大，更加下定決心成為醫護人員，不但要讓罹病父親獲得更專業照護，也讓更多病患得到專業協助與心靈依靠，並順利錄取國立金門大學護理系。