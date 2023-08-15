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企業贈新北英文閱讀平台帳號市價千萬 20萬名學子受惠

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
Scholastic Asia捐贈新北市教育局共7685組英語數位閱讀平台帳號，新北20萬名學子受惠。圖／新北教育局提供
Scholastic Asia捐贈新北市教育局共7685組英語數位閱讀平台帳號，新北20萬名學子受惠。圖／新北教育局提供

為提升英文閱讀力，Scholastic Asia捐贈新北市教育局共7685組英語數位閱讀平台帳號，市價約1千萬。平台不僅有詞彙解釋、發音示範，更有數千本英語電子書，包含各類主題與暢銷英語電子書籍，且每一本電子書都有標示閱讀分級，學生可依據自己的閱讀程度、興趣選擇書籍，約20萬名新北市學生受惠。

副市長劉和然今出席見證捐贈活動，他說閱讀是教育的基礎，數位閱讀可突破空間限制，讓雙語教育更往前邁，而新北也透過親師生平台介接新北市立圖書館、國立台灣圖書館電子書，並購買Hami書城電子書，書籍已超過71萬冊。

Scholastic亞洲總裁Frank認為，此次捐贈的閱讀平臺，包含詞彙解釋、發音示範功能，讓學生透過閱讀認識單字；平台中更有數千本英語電子書，且每一本電子書都有標示Lexile (藍思閱讀分級)，學生可自行選擇適合書籍，提升學生英語能力。

後埔國小5年級學生陳沛昀說，Scholastic英語數位閱讀平台很好玩，有很多故事可以選，有些自己看不懂的故事或看不懂的字，會試著看圖片猜猜看，再看答案學單字的意思；板橋國小四年4班學生張宇彤，Scholastic裡面有各類型的英語繪本，不只能學習英文，還可以進行跨領域的閱讀，拓展視野。

大坪國小6年級學生王楷婷也說，這是一個很豐富的英語學習網站，不但可以學單字、句子，還可以看故事回答問題，學習看英文讀故事，看完故事後，還會問一些跟故事有關的問題，全部都是英文問題，一邊讀故事一邊練習看英文，對英語學習很有幫助。

Scholastic Asia捐贈新北市教育局共7685組英語數位閱讀平台帳號，市價約1千萬。圖／新北教育局提供
Scholastic Asia捐贈新北市教育局共7685組英語數位閱讀平台帳號，市價約1千萬。圖／新北教育局提供

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