企業贈新北英文閱讀平台帳號市價千萬 20萬名學子受惠

為提升英文閱讀力，Scholastic Asia捐贈新北市教育局共7685組英語數位閱讀平台帳號，市價約1千萬。平台不僅有詞彙解釋、發音示範，更有數千本英語電子書，包含各類主題與暢銷英語電子書籍，且每一本電子書都有標示閱讀分級，學生可依據自己的閱讀程度、興趣選擇書籍，約20萬名新北市學生受惠。

副市長劉和然今出席見證捐贈活動，他說閱讀是教育的基礎，數位閱讀可突破空間限制，讓雙語教育更往前邁，而新北也透過親師生平台介接新北市立圖書館、國立台灣圖書館電子書，並購買Hami書城電子書，書籍已超過71萬冊。

Scholastic亞洲總裁Frank認為，此次捐贈的閱讀平臺，包含詞彙解釋、發音示範功能，讓學生透過閱讀認識單字；平台中更有數千本英語電子書，且每一本電子書都有標示Lexile (藍思閱讀分級)，學生可自行選擇適合書籍，提升學生英語能力。

後埔國小5年級學生陳沛昀說，Scholastic英語數位閱讀平台很好玩，有很多故事可以選，有些自己看不懂的故事或看不懂的字，會試著看圖片猜猜看，再看答案學單字的意思；板橋國小四年4班學生張宇彤，Scholastic裡面有各類型的英語繪本，不只能學習英文，還可以進行跨領域的閱讀，拓展視野。