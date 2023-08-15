汐止北峰國小中庭破碎積水 賴品妤爭取經費要整建

為了讓孩子們的通學路更安全，汐止北峰國小週邊正在進行人行道拓寬及電纜地下化工程，只是校門口中庭的地平也一樣破損嚴重，下雨天積水難走危險，所以，在接獲陳情後，立委賴品妤就召集相關單位人員現場會勘，爭取經費鋪面改善。

包括立委賴品妤、新北市議員張錦豪、中興里長蔡振國及國教署、市府教育局等相關單位人員前往北峰國小現場會勘，主要是因為，在中興路校門口兩側的地面都有碎損狀況，再加上汐止多雨，地磚不平下陷又會積水，所以，討論重做鋪面改善。

立法委員賴品妤表示，學校地平已經使用非常多人，現在都出現到處都破碎的狀況，一破碎就會造成地面有點下陷，下陷就會積水容易長青苔，對於小朋友上下課來說有安全上的隱憂，在經過討論後，等學校送件審核，希望可以把地平整個重鋪，材質也會換掉，因為目前的材質可能當初施作的時候沒有想說會做停車場使用，所以，破碎的更加嚴重，新的材質希望做成柏油路，也會兼具排水改善，希望與現有學校周邊的工程可以銜接，等到人行道、圍牆、電線杆下地的工程施作好，等到小朋友放寒假的時候，銜接地平改善的工程，讓北峰國小明年百年校慶有新的禮物。

新北市議員張錦豪指出，北峰國小週邊包括中興路、福德一路正在做人行道拓寬及電杆下地，而因為學校腹地裡面的地平也需要做一併的更新，希望當週邊工程完成後就接著把地平重鋪，另外，在福德一路有很多黑板樹，因為它除了長很太高影響地面結構、校舍安全之外，開花時也會產生一些過敏源，希望都能夠一併納入改善修剪，讓學校整體環境更好，並且也特別要求地平施工期間能夠選在寒假，減少對小朋友上學的衝擊。

北峰國小校長劉國華說，汐止多雨，一下雨地面難免有一些積水，相信在未來整體改善後，對於排水及通行，一定會有更優質的環境。