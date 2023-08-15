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閱讀從小養成 淡水益品書屋小小館長體驗營夯

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區的益品書屋小小館長體驗營活動，讓不少家長帶著家中的小小孩來到書屋，並且能夠閱讀到許多的各種書籍，讓讀書習慣從小養成。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區的益品書屋小小館長體驗營活動，讓不少家長帶著家中的小小孩來到書屋，並且能夠閱讀到許多的各種書籍，讓讀書習慣從小養成。 圖／紅樹林有線電視提供

今年初進駐新北市淡水區的益品書屋攜手新北市立圖書館擴充藏冊，不以賺錢為目標的益品書屋，為了讓孩子在暑假期間能夠來體驗一日小小書屋館長，在七、八月期間開辦許多場次的小小館長體驗營活動，讓不少家長帶著家中的小小孩來到書屋，並且能夠閱讀到許多的各種書籍，讓讀書習慣從小養成。

益品書屋館長陳蓉芬表示，這次活動不僅是讓家長帶著孩子來體驗當一日小小館長，從館內的各種工作都會讓工作人員帶著小朋友們一起來完成，包括了站在收銀櫃台裡面，用禮貌的口語與顧客問答，接著操作收銀機進行找錢動作，另外還有館內的飲料區，也讓孩子來服務客人，最後則是館內最重要的清潔工作，將書架上的書籍都清理乾淨。對此家長也說這裡的環境非常舒適也很適合閱讀因此讓孩子來參與，小朋友也很開心。

館長陳蓉芬指出，透過這樣的活動，讓孩子多一些生活體驗，親子同樂，最重要的是讓孩子從書籍當中找到閱讀的樂趣，讓孩子來到書屋當中沉靜在這美好的環境，透過遊戲的模式，帶著父母與小朋友進入書中世界，而且在上午的活動之後，家長與小朋友還能夠留在書屋當中來看書，欣賞書屋裡面非常受到大小朋友歡迎的祕魯小書與童趣中的洞洞書、立體書、哈利波特等等，讓親子共渡一個美好的閱讀時光。享受不一樣的藝文環境。

淡水 圖書館

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