金枝演社在地創意淡水故事 素人站上雲門劇場演出

創團30年的金枝演社與雲門劇場合作，藝術灶腳 創意PLAY長期駐館計畫，以「在地創意」為核心，策畫「淡水故事」創作坊，去年開創素人編劇班，寫出三個適合在舞台展演的劇本，於淡水雲門劇場演出，這次演出招幕了15位的戲劇素人，經過三個月的訓練課程與排演，展現非常好的演出。

這次演出的劇本有城市叢林的奇幻漂流《浮屍》、未來世界的科幻寓言《淡水方舟》、關於夢想與遺憾的《午後巧遇》，三齣風格各異的短篇劇作，由21位來自不同背景、各行各業的朋友，攜手創作展演，金枝演社導演 施冬麟表示，這十五位來自四面八方，背景都不相同的學員，從受訓表演課、排練到進劇場，包括了劇場前後製作演出全程，都從頭到尾參與，三個月來克服重重的難關，無論是台詞、走位還是舞步，甚至劇場週遇到颱風少了整整一天的技排最後仍在台上完成了兩場精彩動人的表演，其中有一位年紀最小只有16歲素人的表現，更讓導演令眼相看。

年紀只有16歲的素人演員薛芷羚，還正在就讀高中的戲劇班，素人演員 薛芷羚表示，對於戲劇演出非常有興趣，因此在這一次的暑假也很希望能夠參與戲劇相關活動來充實自己，因而找上了金枝演社正好在招幕素人演員，在過程中對於揣摩她不是很擅長的角色，覺得非常困難，還要自己做非常多的功課才能克服，能夠參與這次在雲門劇場的演出也感到很開心受益良多。對此導演也說，雖然前幾年有參與淡水環境藝術節的1884劇場，但這次的活動更像是過去金枝演社常在做的戲劇藝術在地扎根，引導素人學員從個人的生命經驗和故事出發，看到他們獨特觀點中不同色彩的「淡水」。