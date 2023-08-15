救災再添生力軍 萬里義消分隊添購災情勘災車

萬里區依山傍海幅員遼闊，不論是在海邊還是山區發生需要救災的狀況，對於消防或是義消都是一大考驗。為了讓萬里的救災更加的有效率，新北市議員廖先翔爭取添購一台災情勘災車給萬里義消分隊，近來車輛終於送到萬里，市議員廖先翔也來到現場啟動勘災車宣告正式啟用，為萬里的救災量能再添一有力生力軍。

市議員廖先翔指出，新北消防第六救災救護大隊的轄區有山有海，加上萬里區幅員遼闊還有許多山區小路，因此車輛設備的性能就相當備受考驗。在日前也聽說消防與義消弟兄們勘災遇到的狀況多，車輛設備的限制，無法前往或是拋錨的情況也時有所聞，為了提供更好的救災環境，特別爭取添購一台災情勘災車，有了新車的加持，讓義消弟兄救災、勘災更有效率。

由市議員廖先翔啟動引擎、點亮警示燈，宣告新加入的災情勘災車正式上工，市議員也期待，透過設備與車輛的爭取，得以讓偏鄉的救災量能再提升，能夠更加深入的進入偏遠山區，造福更多居住偏遠地區的民眾。