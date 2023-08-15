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機車一路騎進醫院大廳 阿北行徑讓眾人傻眼

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市1位老人家上午騎著機車一路駛進中國醫藥大學附設醫院的立大大樓大廳，隨即被服務台人員攔下。圖／翻攝自臉書
台中市1位老人家上午騎著機車一路駛進中國醫藥大學附設醫院的立大大樓大廳，隨即被服務台人員攔下。圖／翻攝自臉書

「阿北你是怎麼進來的」中國醫藥大學附設醫院立夫大樓上午10時許發生令人意外的一幕！1名老人家竟騎著機車一路駛進醫院大廳，隨即被服務台人員和警衛攔下。服務人員告訴阿北「這裡不能騎車喔」，阿北回說「不可以啊？」也不知自己為何要這樣做，後來在服務人員幫他把車子熄火後，慢慢又退回大門外的紅磚上，把機車留下後離去。

雖然僅是短短的4分鐘，但有人發現拍下貼上臉書，並說「這個奇觀-也能讓我碰到」其他網友則留言說想知道後續發展，原PO說「阿北—被兩個保全請出去」並自嘲「以後我會不會騎車去檳榔攤，說要加油」。

據中國附醫人員說，這名長者年約70多歲，因為當時下著雨，院前車輛壅塞，警衛一方面在疏散交通，另也忙著協助患者上下車，未見阿北從側面把車騎進了院內大廳，速度並不快，當到達10多公尺遠的花店旁，兩名服務台女服務員見狀立即上前了解。因為見阿北年紀大，大廳地板又滑，於是先替阿北把機車熄火，還拔出鑰匙保管。

因阿北不願下車，兩警衛趕到後，一路協助他把機車退出至院外，阿北接著把機車停在紅磚上，隨即離去不見蹤影。直到下午二時，阿北的兒子才找來，報了車牌號碼，並說因為老人家精神不濟，才會騎了車出來，接著把車騎走。

患者 鑰匙

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