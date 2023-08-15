機車一路騎進醫院大廳 阿北行徑讓眾人傻眼

「阿北你是怎麼進來的」中國醫藥大學附設醫院立夫大樓上午10時許發生令人意外的一幕！1名老人家竟騎著機車一路駛進醫院大廳，隨即被服務台人員和警衛攔下。服務人員告訴阿北「這裡不能騎車喔」，阿北回說「不可以啊？」也不知自己為何要這樣做，後來在服務人員幫他把車子熄火後，慢慢又退回大門外的紅磚上，把機車留下後離去。

雖然僅是短短的4分鐘，但有人發現拍下貼上臉書，並說「這個奇觀-也能讓我碰到」其他網友則留言說想知道後續發展，原PO說「阿北—被兩個保全請出去」並自嘲「以後我會不會騎車去檳榔攤，說要加油」。

據中國附醫人員說，這名長者年約70多歲，因為當時下著雨，院前車輛壅塞，警衛一方面在疏散交通，另也忙著協助患者上下車，未見阿北從側面把車騎進了院內大廳，速度並不快，當到達10多公尺遠的花店旁，兩名服務台女服務員見狀立即上前了解。因為見阿北年紀大，大廳地板又滑，於是先替阿北把機車熄火，還拔出鑰匙保管。

因阿北不願下車，兩警衛趕到後，一路協助他把機車退出至院外，阿北接著把機車停在紅磚上，隨即離去不見蹤影。直到下午二時，阿北的兒子才找來，報了車牌號碼，並說因為老人家精神不濟，才會騎了車出來，接著把車騎走。