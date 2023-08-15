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女染食腦蟲亡...新北衛生局揭某親水設施水質結果

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市某家室內親水設施業者已公布停業一周。圖／新北衛生局提供
新北市某家室內親水設施業者已公布停業一周。圖／新北衛生局提供

北部一名30多歲女性，因感染俗稱食腦變形蟲的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，因生前曾去新北市某家室內親水設施玩，該業者已公布停業一周，衛生局今日公佈水質檢結果，該場域大腸桿菌數及總菌落數，皆符合標準，但病原體檢驗結果，仍需中央檢驗公布。

新北衛生局說，衛生局8月9日命該場域業者暫停服務，並全面消毒，目前業者依8月10日專家現場檢視設施整體狀況建議下，改善環境動線，待動線改善及水質複驗合格後，即可復業，提供戲水服務。

另外，針對7月21日至8月9日曾至該室內戲水場域遊憩的630位民眾，衛生局表示截至今日中午已追蹤606位，目前均無腦膜炎疑似症狀，尚有24位未接聽民眾，持續發送簡訊關懷。

衛生局提醒，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，應避免攪動底部池水或淤泥；同時呼籲相關業者務必落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、餘氯量符合標準等，並完備相關自主衛生管理措施，以保障民眾安全健康。

衛生局 水質

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