林口、五股塞車「老毛病」何博文提增設泰山交流道

新北市林口、五股共3個交流道尖峰時段時常壅塞，早已是居民心中的痛，過去不少民代曾提出增建泰山交流道，但部分里長怕為泰林路引入太多車流而反對，計畫暫緩。新北市立委第一選區參選人何博文今則說，他主張增建泰山匝道，並監督五泰輕軌進度，讓輕軌建設如期完工。

林口、五股交流道為林口、龜山及五股、泰山、新莊地區進出樞紐，其中林口負荷林口、龜山交流量，五股負荷五股、新莊、泰山、八里、淡水的車流，每年進出車流高達6000萬、4900萬輛，尖峰時段常塞車，因此過去有民代建議增建泰山交流道，不過部分里長怕為泰林路引入太多車流而反對，現計畫暫緩。

市議員李宇翔說，泰山只有兩條主要道路，一條是明志路，另一條則是泰林路，泰山區大體上沿著這兩條道路來發展，明志路、泰林路平常是單向的雙向道，每個方向都只有單向道，因此時常塞車。

何博文說，除主張增建泰山匝道外，五泰輕軌建設也能成為在明志路、泰林路這兩條交通動脈之外的舒緩支流。隨著越來越多上班族進到泰山區，五泰輕軌將連接環狀線北環段、跨過大漢溪，還可以連結泰板輕軌再接軌萬大中和線，對泰山的未來發展來說五泰輕軌是一個重要幹道。

何博文說，他一定說到做到，絕不會一邊收割前瞻，又一邊罵前瞻，暗酸國民黨是雙面人。