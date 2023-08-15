6歲女童目睹父母家暴 輔導半年才卸心防袒露痛苦和恐懼

台南市6歲小彤(化名)從小經常目睹父母因生活瑣事爭吵、暴力相向，是家防中心服務的「目睹兒」，在專業人員持續陪伴半年後，小彤才漸漸卸下心防袒露目睹父母暴力的痛苦和恐懼，社會局表示，台南市一年約有1千多件「目睹兒少」案件，約佔家暴事件的10分之1，許多研究指出生活在家庭暴力中的兒少會出現憂鬱、憤怒、無助等心理情緒困擾，甚至會出現暴力複製的情形，是家暴事件中隱形的被害人。

社會局說，6歲的目睹兒小彤(化名)，從小經常目睹父母因生活瑣事爭吵、暴力相向，內心雖感到害怕，但卻不知道要如何救助，平時也不願與他人互動，在校學習表現不佳、人際關係也不斷退縮；家防中心接獲家暴事件通報後，社工除提供其父母情緒支持及親職教育服務外，也協助小彤轉介目睹兒少服務資源，安排其接受諮商輔導及支持性團體，在專業人員持續陪伴半年後，小彤才漸漸卸下心防袒露目睹父母暴力的痛苦和恐懼，在相關人員的協助下，逐漸恢復笑容並改善在校表現與人際互動情形。

社會局為強化網絡成員對目睹兒少評估及辨識能力，結合善牧基金會推動「兒少領航員計畫」，邀集幼兒園老師、教保員共同參與教材設計工作坊，蒐集實際陪伴目睹兒工作人員的寶貴經驗，作為實務演練情境與教案設計素材，設計可辨識目睹創傷反應的桌遊或教案活動，提供一線教育及社工人員作為陪伴目睹兒的方法與技巧參考。

社會局家防中心110年度接獲目睹兒少案件是1630人，約佔家暴案件的10分之1，家防中心表示，目睹家暴兒少所受到的傷害雖然肉眼無法看到，但對兒少帶來的影響卻更難復原，其中又以情緒困擾是目睹兒少最大的共通點，他們可能會將父母衝突的原因都歸咎成自己的問題，有部份兒少可能在環境影響下，因而認同暴力行為，長大後成為施暴者，期待社會大眾一起營造友善家庭互動環境，給兒少安全的成長空間。