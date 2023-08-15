鬼月試膽量 台南推「最強女鬼」散步導覽故事有洋葱

農曆7月鬼門開，台南市觀旅局8月19日至9月9日每周六下午3時45分至6時，辦理「最強女鬼散步導覽路線」，共計4梯次、120位免費名額，活動由專業雙人導覽員帶領遊客從陳守娘夫家旁的辜婦媽廟出發，走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城煌廟、東獄殿到相傳與陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王，德化堂的觀世音最後到孔廟祠堂節孝祠找尋陳守娘牌位。今天開放線上報名，歡迎民眾來試膽量。

市長黃偉哲表示，陳守娘顯靈傳說，在清末府城是三大奇案之一，也是大家耳熟能詳的民間故事，人鬼殊途常是禁忌話題，尤其在農曆7月也是國人俗稱的「鬼月」，觀旅局規畫「最強女鬼散步導覽路線」，協助遊客以不同角度及面向認識台南，七月也是教孝月，也有七夕及台南做16歲，藉由陳守娘故事導引，讓遊客認識台南豐富的文史。

黃偉哲說，也很感謝文史工作者挖掘，將過去留有懸念或不清楚的以訛傳訛，最後變成負面的陰森的故事，像陳守娘過去大家只知道她是最強女鬼，但背後是有淒美及洋蔥的故事，台南去年有地獄與幽靈展 ，今年和明年台南400也會有相關活動，不管是抱著文化尋根或浪漫追尋或恐怖路線，都歡迎7月一起遊台南。

相傳陳守娘故事發生在清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘因為從受到廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，陳守娘守節不二，受辱死後化為厲鬼，甚至與神明鬥法故事，堪稱台灣最強女鬼。文史老師曹益誠更進一步說明陳守娘是台灣第一位女性維權者。

陳守娘從小聰慧只因丈夫體弱早逝，被師爺看上但她想守節，婆婆、小姑卻被收買，慘遭師爺殺害死狀甚慘，後來變身女鬼和「廣澤尊王」鬥法，還有觀世音菩薩的協調，府城煌爺作證，陳守娘拿到東獄殿閻羅王的黑旗令回到陽間平反，最後供奉孔廟節孝祠節烈牌位，

觀光旅遊局長林國華表示，「最強女鬼散步導覽路線」導覽點之一的辜婦媽廟主任委員葉趙彩瑾提到，辜婦媽廟常被誤認為是陰廟，也被曲解陳守娘牌位安置在此廟內，藉由活動澄清外界對辜婦媽廟的誤解，讓外界知道辜婦媽廟的歷史文化及「一品夫人」辜婦媽的故事，再接續走讀陳守娘故事相關景點。