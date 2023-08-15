鬼月試膽量 台南推「最強女鬼」散步導覽故事有洋葱
農曆7月鬼門開，台南市觀旅局8月19日至9月9日每周六下午3時45分至6時，辦理「最強女鬼散步導覽路線」，共計4梯次、120位免費名額，活動由專業雙人導覽員帶領遊客從陳守娘夫家旁的辜婦媽廟出發，走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城煌廟、東獄殿到相傳與陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王，德化堂的觀世音最後到孔廟祠堂節孝祠找尋陳守娘牌位。今天開放線上報名，歡迎民眾來試膽量。
市長黃偉哲表示，陳守娘顯靈傳說，在清末府城是三大奇案之一，也是大家耳熟能詳的民間故事，人鬼殊途常是禁忌話題，尤其在農曆7月也是國人俗稱的「鬼月」，觀旅局規畫「最強女鬼散步導覽路線」，協助遊客以不同角度及面向認識台南，七月也是教孝月，也有七夕及台南做16歲，藉由陳守娘故事導引，讓遊客認識台南豐富的文史。
黃偉哲說，也很感謝文史工作者挖掘，將過去留有懸念或不清楚的以訛傳訛，最後變成負面的陰森的故事，像陳守娘過去大家只知道她是最強女鬼，但背後是有淒美及洋蔥的故事，台南去年有地獄與幽靈展 ，今年和明年台南400也會有相關活動，不管是抱著文化尋根或浪漫追尋或恐怖路線，都歡迎7月一起遊台南。
相傳陳守娘故事發生在清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘因為從受到廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，陳守娘守節不二，受辱死後化為厲鬼，甚至與神明鬥法故事，堪稱台灣最強女鬼。文史老師曹益誠更進一步說明陳守娘是台灣第一位女性維權者。
陳守娘從小聰慧只因丈夫體弱早逝，被師爺看上但她想守節，婆婆、小姑卻被收買，慘遭師爺殺害死狀甚慘，後來變身女鬼和「廣澤尊王」鬥法，還有觀世音菩薩的協調，府城煌爺作證，陳守娘拿到東獄殿閻羅王的黑旗令回到陽間平反，最後供奉孔廟節孝祠節烈牌位，
觀光旅遊局長林國華表示，「最強女鬼散步導覽路線」導覽點之一的辜婦媽廟主任委員葉趙彩瑾提到，辜婦媽廟常被誤認為是陰廟，也被曲解陳守娘牌位安置在此廟內，藉由活動澄清外界對辜婦媽廟的誤解，讓外界知道辜婦媽廟的歷史文化及「一品夫人」辜婦媽的故事，再接續走讀陳守娘故事相關景點。
觀旅局表示，「最強女鬼散步導覽路線」活動請至台南旅遊網－旅遊服務－導覽預約報名，(網址https://www.twtainan.net/zh-tw/application/list)。市長黃偉哲參加活動的民眾，觀旅局也準備府城隍廟的精美書籤及永華宮廣澤尊王加持過的平安符作為參加禮，讓每位參加導覽的民眾，在鬼月逢凶化吉，出入平安順遂。
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