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Me too事件公園處長遭拔官 蔣萬安這理由下令調職
台北市公園處先前爆出駐衛警性騷案，台北市長蔣萬安下令嚴查，公園處長黃淑如也因這次Me too事件，被拔掉處長職務，將調為工務局主秘。台北市長蔣萬安今天表示，最主要是先將處長調離現職，先讓她離開公園處主管職務，因為她自請處分，也做了這樣決定，希望避免這樣的事情再度發生。
蔣萬安今天出席「看見台灣」10周年攝影巡迴展開展記者會，對於公園處駐衛警涉及Me too事件，處長黃淑如被拔掉處長職務，蔣表示，公園處六月中發生駐衛警涉及性騷這個事件，市府第一時間已即刻將駐衛警記2大過免職；另外，公園處長黃淑如也自請處分，所以也決定將她調離現職，9月1日就會生效。
蔣萬安表示，市府的態度，一直以來是面對任何性騷擾事件絕不寬貸、絕對零容忍，北市社會局也即刻成立性騷擾專線，也很感謝民間團體願意與市府合作，接下來就是透過各種方式，任何有遭受性騷擾民眾，可以透過專線瞭解申訴程序、提供心理諮詢、法律諮詢、創傷恢復等各項服務，希望讓任何遭遇性騷擾民眾，能夠透過專線市府協助，都能給予支援，這是最重要的。
媒體也追問蔣，是否將處長黃淑如轉調工務局主秘？蔣表示，最主要是先調離現職，先讓她離開公園處主管職務，因為她自請處分，也做了這樣決定，希望避免這樣的事情再度發生。
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