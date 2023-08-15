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清寒學生圓夢基金補助名額不足 審計處要求新北市府改善

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市溫馨助學圓夢基金補助名額不足，新北市審計處本月發布報告要求新北市府改善。圖／新北市教育局提供
新北市溫馨助學圓夢基金補助名額不足，新北市審計處本月發布報告要求新北市府改善。圖／新北市教育局提供

新北市政府為獎助清寒學生成立「新北市溫馨助學圓夢基金」，但審計部新北市審計處查核發現，圓夢基金因各校有推薦名額限制，近年實際獎助新申請學生人數呈下降趨勢，從80名為原則掉到52人，新北市教育局表示，111學年度合計獎助新申請學生已提升至82人。

新北市府成立「新北市溫馨助學圓夢基金」運用社會公益資源獎助卓越清寒學生，但新北市審計處查核發現，申請學生以80名為原則，但110年度掉到僅52人。

審計處本月發布調查報告，106學年度新北市府730萬餘元經費增至110年度1154萬餘元，但實際獎助學生反而從106學年度71人減至110學年度52人，剩餘經費雖存基金，但因學校有推薦名額限制，導致部分符合申請資格學生未獲推薦，要求新北市教育局改善。

新北市教育局對此表示，111學年度合計獎助新申請學生82人，較110學年度增加30人，成長近6成比例，未來將持續加強多元管道宣傳鼓勵學校提報獎助名單，透過輔導、家訪管道，發掘有需求學生申請。

教育局

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