獨／Me too蔣萬安嚴懲拔官 公園處長因駐衛警性騷調職

台北市公園處先前爆出駐衛警性騷案，台北市長蔣萬安下令嚴查，六月中調查認定駐衛警性騷擾明確，2大過免職處分；公園處長黃淑如自請處分，據了解，公園處長黃淑如也因這次Me too事件，被拔掉處長職務，將調為工務局主秘；至於新任公園處長，據了解，將為工務局主秘藍舒凢出任，預計人令9月生效。

工務局表示，無論言詞或肢體性騷擾均不可容忍，為提升員工對於兩性平等正確觀念，工務局7月底前已完成轄屬5處員工性別平等及性騷擾防治教育訓練，另外，相關人事等亦做出處分，公園處長黃淑如調離現職9/1起生效。

民進黨北市議員洪婉臻先前接獲陳情，指公園處一名男性駐衛警涉嫌長期騷擾女職員，受害者多達8人，還衍生職場霸凌，市長蔣萬安在議會備詢時第一時間下令工務局、勞動局、人事處等拉高局處層級，主動介入嚴查，並表示若發現處理過程有不當之處，就會做出懲處。

6月中調查結果出爐，被申訴人駐衛警性騷擾行為明確，言行失檢，影響機關聲譽甚鉅，予以2大過免職處分；公園處長黃淑如自請處分，因督導不周影響機關聲譽，將依照市府及所屬各機關公務人員獎懲標準懲處。

另外，勞動局性別工作平等會也認定公園處未盡雇主工作場所性騷擾防治義務，依性別工作平等法規定開罰公園處25萬元。

近期北市府也再度做出相關懲處，據了解，因這次的Me too事件，市長蔣萬安指示做出懲處，公園處長黃淑如降調為工務局主秘，由工務局主秘藍舒凢接任公園處處長職務。