東門改建不續租南門中繼場 民眾黨團點「這理由」天大笑話

東門市場改建案，北市府原規畫向中央續租南門中繼場，不過因中央要用這塊地蓋數發部大樓，不同意續借，民眾黨台北市議會黨團昨天參與東門中繼市場地點選址說明會，目前北市府已從向中央爭取沿用南門中繼市場(特二)，變成傾向在隔壁(特一)蓋一棟新的東門中繼市場，理由是租金比較便宜。

若此方案成立，今年底南門中繼市場就會拆除，市場處預計明年在隔壁(特一)發包蓋新大樓，東門市場攤商要拖到明年底才能進駐新的東門中繼場。

民眾黨台北市議會黨團副主任吳怡萱在臉書表示，「政治是在堅持信念之下，做最小的妥協」，然而，在東門市場改建的過程中，唯一沒有妥協的是當今民進黨政府。對於中央而言，僅僅是因為現在的辦公室租金要1.3億，實在太貴了，這真的是天大的笑話！

吳怡萱說，黨團看了簡報才知道，原來拆掉的南門中繼市場，還給中央蓋大樓還不能說蓋就蓋，因為地下可能有歷史遺跡涉及文資保存需要探勘，能不能蓋高樓都不知道，也就是從明年開挖後，假設可以開工，還要等到2026年才能正式動工，2030年才能將相關部會搬進去。

吳質疑，中央為何非要這塊地不可？理由是數發部辦公室等機關現在每年租金要1.3億，所以希望蓋一棟自己的辦公廳節省租金。吳也問「光是拆掉等你了解是否動工的時間，到正式開工、進駐，有整整七年，這七年租金都不知道要花多少億了，全台灣難道只剩特二這塊地可以用嗎？」數發部目前在大台北精華地段承租豪華辦公室，請問沒有其他節省方法了嗎？

吳說，過去前副市長黃珊珊就曾向中央請求能沿用南門中繼市場，前市長柯文哲也很關心東門改建的問題，特別叮嚀台北市議會黨團要緊盯進度，這段過程中黨團不斷為攤商、里長發聲，卻始終得不到中央正面回覆。

吳怡萱說，東門市場從民國17年建造至今，目前還是鐵皮屋急需改建，對於攤商而言，就是希望儘速找到中繼地點；對於台北市政府而言，也希望讓改建儘速進行，於是找了租金最低的方案，折衷進行；對於當地的里民而言，敲掉原本的建築物再蓋新的建築物，關心的是新的中繼所產生的環境衛生或交通動線等問題；而對於中央而言，僅僅是因為現在的辦公室租金要1.3億，實在太貴了，這真的是天大的笑話！