避免溢堤淹水 三峽長福橋開工改建

新北三峽長福橋因梁底高程不足規畫改建，新北市長侯友宜昨主持開工，他說，改建可減輕災害，未來日夜都有美景。水利局指出，改建能提升防洪量能，工期約500天，預計2026年完工。

三峽清水祖師廟前長福橋有30多年歷史，目前梁底高程僅37.09公尺，2012年蘇拉、2015年蘇迪勒等颱風曾出現溢堤淹水，引發地方憂心。新北規畫改建長福橋，增強防洪功能，侯友宜說明，改建後新橋後不僅更安全、抗災，還多了景觀性，夜間會有光雕，雙拱橋鋼構有如鳶山老鷹般展翅。

水利局長宋德仁指出，長福橋是新北第6座人與自行車專用的景觀橋，將成為三峽新地標，感謝水利署補助長福橋主橋梁改建費用4.5億元，加上市府自籌款4.69億元，總經費約9.19億元。

居民憂心施工期間引發困擾，水利局說，施工期間會引導民眾往安溪路、三峽拱橋、清水街至三峽老街，也會增設人行通道及公共運輸方案，降低交通衝擊。