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新北解決缺地 中工土城打造AI園區
威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在新北市土城工業區打造中工雲宇宙AI園區，預計2025年第一季完工。新北市長侯友宜說，新北工業產值占全台2成，工業區土地僅占全國5%，市府以新增產業用地、活化既有工業區推動開發，持續解決缺地問題。
中華工程與經濟部1975年共同合作開發土城工業區，現已成為產業人力匯集地，侯友宜說，新北工業產值占全台2成，工業區土地僅占全國5%，市府朝新增產業用地、活化既有工業區推動開發，包含整體開發、工業區都更、工業區立體化等，已提供832公頃產業用地、完成60件工業區立體化及50件都更案，增加約93萬坪樓地板面積。
中工在土城斥資136.36億打造「中工雲宇宙AI園區」，規畫興建地下5層、地上16層，總樓地板面積約10萬5000坪，將創造1萬2900個就業機會，預計2025年完工，除吸引產業進駐，更捐371坪公益空間辦公托，也建1座200公尺空中跑道。
威京總部集團主席沈慶京指出，近年受疫情、俄烏戰爭及中美經濟戰爭影響，全球產業鏈逐漸區域化，這也讓亞洲充滿機會，台灣可運用國內特殊政治、產業及經貿地位，左右逢源，中工雲宇宙AI園區適合企業做總部、研發中心，成為新創、高科技、智慧製造及物流倉儲等多元指標性產業基地。
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