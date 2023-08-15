聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北解決缺地 中工土城打造AI園區

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在土城工業區打造中工雲宇宙AI園區（圖），昨舉行上梁典禮；新北市長侯友宜與威京總部集團主席沈慶京參與儀式。記者劉懿萱／攝影
威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在土城工業區打造中工雲宇宙AI園區（圖），昨舉行上梁典禮；新北市長侯友宜與威京總部集團主席沈慶京參與儀式。記者劉懿萱／攝影

威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在新北市土城工業區打造中工雲宇宙AI園區，預計2025年第一季完工。新北市長侯友宜說，新北工業產值占全台2成，工業區土地僅占全國5%，市府以新增產業用地、活化既有工業區推動開發，持續解決缺地問題。

中華工程與經濟部1975年共同合作開發土城工業區，現已成為產業人力匯集地，侯友宜說，新北工業產值占全台2成，工業區土地僅占全國5%，市府朝新增產業用地、活化既有工業區推動開發，包含整體開發、工業區都更、工業區立體化等，已提供832公頃產業用地、完成60件工業區立體化及50件都更案，增加約93萬坪樓地板面積。

威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在土城工業區打造中工雲宇宙AI園區，昨舉行上梁典禮；新北市長侯友宜（圖右）與威京總部集團主席沈慶京參與儀式。記者黃義書／攝影
威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在土城工業區打造中工雲宇宙AI園區，昨舉行上梁典禮；新北市長侯友宜（圖右）與威京總部集團主席沈慶京參與儀式。記者黃義書／攝影

中工在土城斥資136.36億打造「中工雲宇宙AI園區」，規畫興建地下5層、地上16層，總樓地板面積約10萬5000坪，將創造1萬2900個就業機會，預計2025年完工，除吸引產業進駐，更捐371坪公益空間辦公托，也建1座200公尺空中跑道。

威京總部集團主席沈慶京指出，近年受疫情、俄烏戰爭及中美經濟戰爭影響，全球產業鏈逐漸區域化，這也讓亞洲充滿機會，台灣可運用國內特殊政治、產業及經貿地位，左右逢源，中工雲宇宙AI園區適合企業做總部、研發中心，成為新創、高科技、智慧製造及物流倉儲等多元指標性產業基地。

俄烏戰爭 都更

延伸閱讀

做筆錄上銬成毒販無罪關鍵 新北警發聲明力挺警員

比特犬未絕育和走失 新北22飼主遭罰逾165萬元

一家六口新北山區戲水 父救子溺水送醫不治

新北推環保普渡 以功代金2022年募得50萬元善款

相關新聞

綠再批雙子星 藍白嗆選舉扯陸資

民眾黨總統參選人柯文哲在台北市長任內，針對台北雙子星大樓開發案，曾力挺投標廠商南海控股公司，最後遭中央以涉陸資為由駁回，...

新北解決缺地 中工土城打造AI園區

威京集團旗下中華工程斥資136.36億，在新北市土城工業區打造中工雲宇宙AI園區，預計2025年第一季完工。新北市長侯友...

屋齡逾50年 水源二三期公辦都更簽約

屋齡逾50年的「城南水源（水源二三期）公辦都更案」，歷經超過20年整合，北市府昨天由副市長李四川與華鼎簽約，成為台北市整...

柯挪教育基金？ 北市府：未用還債

台北前市長柯文哲自豪財政紀律，綠營連日來批柯把教育基金花得快見底，捷運重置基金也被用來還債，住都中心貸款則被挪用定存生息...

避免溢堤淹水 三峽長福橋開工改建

新北三峽長福橋因梁底高程不足規畫改建，新北市長侯友宜昨主持開工，他說，改建可減輕災害，未來日夜都有美景。水利局指出，改建...

金山甘藷王競賽成績出爐 冠軍甘藷甜度13.2度有如水梨

新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，甜度組第1名為丁玉艷種植的台農66號甘藷，甜度13.2度，已如水梨甜度。重量組由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦