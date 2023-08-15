柯挪教育基金？ 北市府：未用還債

台北前市長柯文哲自豪財政紀律，綠營連日來批柯把教育基金花得快見底，捷運重置基金也被用來還債，住都中心貸款則被挪用定存生息，柯前天反駁，只是降低基金「水位」，任內教育支出比前任市長郝龍斌還多。前副市長黃珊珊昨表示，柯只是活化累積基金；市府表示，柯「調借」後已歸還，未用於還債。

北市府成立教育基金21年，每年編列預算挹注，柯文哲上任時有近140億餘元，市長蔣萬安上任時卻只剩12億元，綠營批柯挪用教育基金、捷運重置基金還債，塑造財政紀律假象。

黃珊珊說，教育基金用不完，多年累積剩上百億，以前市府借錢再撥給教育基金，形成「家裡有錢不用，去外面借錢來用」怪異現象。柯文哲要求先動支活化，公務預算再依實際需要撥付，且北市教育預算每年不減反增，根本沒有掏空或還債。

「選舉到了昨是今非。」黃珊珊說，每年預算都經議會審議，決算也經審計部與議會審查，不應因選舉立場扭曲是非對錯，「若有問題怎麼會8年都沒問題？」

財政局副局長胡曉嵐說，「沒有（還債）這樣的事、也不可能這麼做。」但特種基金專戶，財政局可依庫款調度需要，徵得主管機關同意調借運用，做為短期性資金調度，如春節需要大筆資金支付年終，就可調借。

北市審計處另揭露，柯任內住都中心未經都更處同意，將未動用的4.2億借貸案款項轉為1年期定存，並將利息轉到斯文里二期專戶。民進黨立委參選人謝佩芬質疑不符法定程序。

都更處表示，部分借貸資金轉為專戶定存，用途清楚，都更處與住都中心借貸契約已訂孳息需專用於斯文里二期公辦都更案，配合都更進程核實撥付，減少資金滯存問題，會加強查核機制。