綠再批雙子星 藍白嗆選舉扯陸資

民眾黨總統參選人柯文哲在台北市長任內，針對台北雙子星大樓開發案，曾力挺投標廠商南海控股公司，最後遭中央以涉陸資為由駁回，讓柯氣得跳腳。日前傳出南海控股被大陸國企沒收股份，民進黨再批柯為了選舉利益罔顧主權；民眾黨和國民黨則批南海控股也曾入股綠營金主陽信銀行，反問民進黨政府「要不要查」？陽信總經理丁偉豪說，增資時南海控股曾入股6億至7億元，但去年3月已全數脫手，目前已毫無關係。

港商南海控股公司曾投標被喻為「首都國門」的台北雙子星開發案，並獲選最優申請人；當時經濟部等單位審核以陸資問題駁回，柯文哲大罵「國家願景、國家主權意識在我看來都是屁話」；現改口說，當時是批政府審查沒效率。

民進黨台北市議員陳怡君批評，柯文哲領著公帑批准公款，拿國家土地及人民財產去媚共賣台，柯為了選舉利益，連主權都可出賣，如今竟然要選總統，台灣未來交給這樣的人，非常危險。

國民黨北市議員應曉薇和雙子星私地主王小玉昨開記者會，還原南海控股「想吃台灣國門」始末，質疑「綠營（陽信）銀行怎麼會接受中資背景南海控股入股」？

應曉薇說，為了總統大選，民進黨「亂入」中資議題帶風向潑糞異己；南海控股曾投資陽信銀行，當年金管會主委顧立雄說不算陸資，顧現在是國安會秘書長，是否該徹查南海控股插旗陽信有無國安問題？金管會也應開鍘，避免國家金融業務、客戶資料遭竊取。

柯文哲競辦發言人陳智菡表示，南海控股過去投資陽信銀行，當年顧立雄說南海參股比率僅2.86%，不到10%的核准門檻，是不是中資也還要查證，請問民進黨政府和顧何時要徹查？民進黨最擅長雙標，只對柯文哲曾執政的台北市嚴格檢視，對民進黨人士資產就裝聾作啞。

陽信銀行總經理丁偉豪否認指控。他說，陽信增資時，南海控股確實在投審會核准下入股，但去年已全數脫手，由國內股東買回，「真有爭議也應與投審會確認，怎麼會扯到我們頭上」。