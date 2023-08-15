屋齡逾50年 水源二三期公辦都更簽約

屋齡逾50年的「城南水源（水源二三期）公辦都更案」，歷經超過20年整合，北市府昨天由副市長李四川與華鼎簽約，成為台北市整宅公辦都更案第一個成功招商案件，最快預計2026年動工。目前北市還有19處整宅尚未完工。

本案460戶規模是目前住都中心招商案户數最多案件。議員認為，市府除了應針對整宅加碼容積獎勵，提高都市更新誘因，也應針對老舊建築密集區域通盤檢討，居住風險較大的整宅優先推動。

水源二三期整宅屋齡超過50年，現況環境窳陋，社區住戶從2003年便由民間自主成立更新會，2022年1月進行模擬選配，超過400戶完成選配，比率高達90.43%；同月提送都市更新事業計畫及權利變換計畫報核，2022年12月公告招商、2023年4月完成綜合評選。

李四川表示，該都更案從他20幾年前在台北市府就在討論，後來他到中央、新北市、高雄市，再回到台北市政府還在講，目前還有一些住戶持續溝通，也希望盡快能完成，市府也會盡力來協助，他也說，最近也有很多都更工程遭到質疑，因此他也會嚴格要求品質。

基地位於水源快速道路旁，與公園、河岸比鄰，基地面積約3188.65坪，未來預計新建一幢3棟RC結構以及一幢1棟SRC結構建築，總戶數將超過600戶，預估投資金額達76億元以上。

住戶陳先生表示，他今年已快50歲，這個都更案從他25歲就開始討論，但因為條件始終無法達成共識，延宕多年，雖然簽約了，不過後面還有很多流程要走，只希望該案能夠趕快動工，「要等老房子拆了才算數。」

根據統計，目前北市共有23處整宅，迄今重建完工4處包含斯文三期、水源一期、水源四期、水源五期、施工中有1.5處、審議中5處、另有整建維護完工2處，若有未推動的整宅有意願更新，市府現階段透過公辦都更7599專案給予相關協助。

民進黨議員林延鳳認為，蔣市府曾稱整宅容積獎勵加碼下月前定案，希望屆時不是「芭樂票」或「空包彈」，也應針對老舊建築密集區域通盤檢討，考量居住風險較大的整宅優先進駐整合。

國民黨議員陳炳甫認為，市府辦都更條件、品質都是居民關心，這幾天有社宅漏水都要記取教訓；議員郭昭巖也說，「城南水源公辦都更案」整合20多年，現在大家觀念有變，重視居住安全，對都更不再排斥，市府要更積極協助。