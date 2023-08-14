金山甘藷王競賽成績出爐 冠軍甘藷甜度13.2度有如水梨

新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，甜度組第1名為丁玉艷種植的台農66號甘藷，甜度13.2度，已如水梨甜度。重量組由張慧美種植的甘藷以2540公克拔得頭籌。造型組冠軍是丁玉艷種植的甘藷，外形像優雅的孔雀。

金山區長劉昌松說，金山甘藷王競賽分別為甜度組、重量組及造型組，甜度組前3名得主是丁玉艷、高添福和劉小愉。重量組前3名是張慧美、劉小愉和陳慧珠。得主者將在8月26日甘藷季主活動會場，接受頒獎表揚。重量組優勝甘藷和造型組前30名甘藷也會在會場中展出，歡迎民眾當天參加活動。

金山區公所表示，金山甘藷季活動除了甘藷王競賽選拔，8月26日當天還會辦千人焢窯，並安排甘藷DIY體驗及舞台表演 ，希望藉由多元及趣味活動，提升民眾對金山甘藷的認識。當晚7點還有螢光秀表演，焢窯當晚如同營火晚會。