聽新聞
test
0:00 / 0:00
金山甘藷王競賽成績出爐 冠軍甘藷甜度13.2度有如水梨
新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，甜度組第1名為丁玉艷種植的台農66號甘藷，甜度13.2度，已如水梨甜度。重量組由張慧美種植的甘藷以2540公克拔得頭籌。造型組冠軍是丁玉艷種植的甘藷，外形像優雅的孔雀。
金山區長劉昌松說，金山甘藷王競賽分別為甜度組、重量組及造型組，甜度組前3名得主是丁玉艷、高添福和劉小愉。重量組前3名是張慧美、劉小愉和陳慧珠。得主者將在8月26日甘藷季主活動會場，接受頒獎表揚。重量組優勝甘藷和造型組前30名甘藷也會在會場中展出，歡迎民眾當天參加活動。
金山區公所表示，金山甘藷季活動除了甘藷王競賽選拔，8月26日當天還會辦千人焢窯，並安排甘藷DIY體驗及舞台表演 ，希望藉由多元及趣味活動，提升民眾對金山甘藷的認識。當晚7點還有螢光秀表演，焢窯當晚如同營火晚會。
金山區公所說，9月2、3日在台北希望廣場，9月4、5日在捷運府中站板橋農會大樓旁，分別舉辦農特產聯合促銷展售活動。今年與中華郵政基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒，有興趣民眾可上中華郵政「i郵購」網站購買，寄送台灣本島免運費。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言