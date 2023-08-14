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金山甘藷王競賽成績出爐 冠軍甘藷甜度13.2度有如水梨

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，重量組由金山在地人張慧美及英國人老公種植的2540公克甘藷拔得頭籌。圖／金山區公所提供
新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，重量組由金山在地人張慧美及英國人老公種植的2540公克甘藷拔得頭籌。圖／金山區公所提供

新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，甜度組第1名為丁玉艷種植的台農66號甘藷，甜度13.2度，已如水梨甜度。重量組由張慧美種植的甘藷以2540公克拔得頭籌。造型組冠軍是丁玉艷種植的甘藷，外形像優雅的孔雀。

金山區長劉昌松說，金山甘藷王競賽分別為甜度組、重量組及造型組，甜度組前3名得主是丁玉艷、高添福和劉小愉。重量組前3名是張慧美、劉小愉和陳慧珠。得主者將在8月26日甘藷季主活動會場，接受頒獎表揚。重量組優勝甘藷和造型組前30名甘藷也會在會場中展出，歡迎民眾當天參加活動。

金山區公所表示，金山甘藷季活動除了甘藷王競賽選拔，8月26日當天還會辦千人焢窯，並安排甘藷DIY體驗及舞台表演 ，希望藉由多元及趣味活動，提升民眾對金山甘藷的認識。當晚7點還有螢光秀表演，焢窯當晚如同營火晚會。

金山區公所說，9月2、3日在台北希望廣場，9月4、5日在捷運府中站板橋農會大樓旁，分別舉辦農特產聯合促銷展售活動。今年與中華郵政基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒，有興趣民眾可上中華郵政「i郵購」網站購買，寄送台灣本島免運費。

新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，圖為重量組前3名甘藷。圖／金山區公所提供
新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，圖為重量組前3名甘藷。圖／金山區公所提供
新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，選出甜度組、重量組和造型組冠軍。圖／金山區公所提供
新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，選出甜度組、重量組和造型組冠軍。圖／金山區公所提供
新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，金山區長劉昌松測量甜度王的甜度高達13.2度。圖／金山區公所提供
新北市第8屆金山甘藷王競賽成績今天揭曉，金山區長劉昌松測量甜度王的甜度高達13.2度。圖／金山區公所提供

金山 中華郵政

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