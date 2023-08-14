比特犬未絕育和走失 新北22飼主遭罰逾165萬元

新北市政府動保處今天表示，新北仍有比特犬飼主未依規定為犬隻絕育、施打狂犬病疫苗、發生犬隻走失和死亡情形。動保處近期依法裁罰22名飼主，總計罰鍰達新台幣165萬3000元。

動保處表示，農業部（時為行政院農業委員會）於民國111年3月公告禁止飼養比特犬，除已完成登記備查特定寵物繁殖業者外，飼主均應為犬隻絕育避免繁殖。

動保處表示，經清查轄內比特犬飼養及絕育狀況，動保處在111年7月對比特犬飼主進行電訪，10月推出比特犬絕育補助，同年11月再次發函確認絕育及狂犬病預防注射狀況。

動保處表示，今年7月針對犬隻未依規定絕育及施打狂犬病疫苗的22名比特犬飼主，依據動保法及動物傳染病防治條例各處以8萬元罰鍰。但由於有1隻早就死亡，飼主未變更寵登資料改罰3000元，另有1隻走失，經飼主提出訴願後改依疏縱罰5萬元。

動保處表示，後續將持續追蹤並函文要求飼主改善比特犬絕育狀態，若飼主仍不改善，動保處將依法連續開罰。