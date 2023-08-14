北市水源二三期整宅公辦都更簽約 打造水岸生態區

水源二三期整宅公辦都更案經多年整合，台北市住都中心今天和華鼎事業公司簽約。華鼎擬投資逾新台幣76億元打造跨堤天橋水岸生態社區，預計最快民國114年核定都更計畫。

台北市住宅及都市更新中心與華鼎事業股份有限公司下午在台灣金融研訓院進行「城南水源公辦都市更新案」簽約典禮，台北市副市長兼任住都中心董事長李四川、華鼎事業公司兼中華工程股份有限公司董事長周志明、中正區林興里長吳寶燕等人到場見證。

李四川致詞表示，水源二三期為北市首件以公辦都更形式招商成功的整建住宅，後續將繼續和居民溝通並盡快完成，也會盡力協助需要中繼安置戶，透過市府團隊、民間企業及在地居民三方協力，協助老城市再生、活化，也會嚴格督導確保施工品質，讓居民住得安心。

周志明則表示，北市府積極推動都更，中華工程公司攜手鼎越開發股份有限公司共組華鼎事業公司，將致力完成水源二三期整宅公辦都更案，希望藉由整體規劃改善、帶動串聯社區水岸藍帶及公園綠帶，其次規劃全齡化長青樂活設施和居民活動中心，創造青銀共居社區，盼成公辦都更案典範。

住都中心透過新聞稿說明，屋齡超過50年的水源整宅二三期社區歷經多年整合，由住都中心進駐並協助排除產權複雜、資金籌措不易等困境，去年1月進行模擬選配，超過400戶完成選配；經去年12月公告招商、今年4月完成綜合評選，未來將攜手出資者華鼎事業公司打造宜居家園。

住都中心指出，本案基地位於水源快速道路旁，比鄰公園、河岸且鄰近螢橋國中，未來預計新建1幢3棟RC（鋼筋混凝土）結構以及1幢單棟SRC（鋼骨鋼筋混凝土）結構建築，總戶數將超過600戶；社區1樓除店面，還設有住宿型長照設施和區民活動中心，生活機能優越。

此外，華鼎事業公司也額外承諾新建跨堤天橋，未來社區居民過橋就能到達新店溪與古亭河濱公園，下樓便能參與社區活動。

許多水源在地居民表示，從開始推動都更迄今已等待近20年，對於後續開工重建感到相當期待，也感謝北市府長期傾聽民意和積極協助，協助打造新家願景成真。