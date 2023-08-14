新北推環保普渡 以功代金2022年募得50萬元善款

新北市環保局今天表示，農曆七月是集中收運紙錢的主要月分，去年首度與新北市社會局合作推動「以功代金」，普渡期間募得近新台幣50萬元善款。

環保局發布新聞稿指出，新北市今年持續推動「環境友善祭祀三好事」，提供「以功代金」及「網路普渡」與「紙錢集中收運」等友善環境祭祀方式，鼓勵民眾響應環保普渡，在維持傳統習俗的同時，也能兼顧自身健康與環境品質。

環保局表示，新北市每年紙錢集中收運量約1800公噸，普渡期間占全年收運量55%，去年首度與新北市社會局合作推動「以功代金」，鼓勵民眾一同跨域做功德，以做愛心方式替代燒紙錢，廣受好評，普渡期間募得近新台幣50萬元善款。

環保局指出，有意願的民眾可至「新北市好日子愛心大平台」網站響應，或至4大超商事務機點選「以功代金」處理，可減少空氣污染物排放，並提升自身功德；民眾也可線上登記參與網路普渡，減少因燃燒香品、紙錢對空氣品質及民眾健康的影響。

環保局表示，民眾或社區若仍有燒紙錢需求，可利用環保局「紙錢集中收運」服務，若紙錢量大無法自行送至集中地點，可聯絡當地清潔隊協助，由清潔隊統一集中後再送往完成淨爐儀式焚化爐集中焚燒。

環保局指出，燃燒過量的香品及紙錢會產生細懸浮微粒（PM2.5）、鉛、鎘及游離甲醛等有害空氣污染物，容易引發敏感族群或抵抗力較弱老人、幼兒呼吸道不適的症狀，呼籲自辦普渡的民眾或社區大樓採「少燒金、燒好金」理念處理。