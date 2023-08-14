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歷經20年整合！北市「城南水源」公辦都更今簽約 最快2025動工

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
屋齡逾50年的「城南水源公辦都更案」，歷經超過20年整合，北市府今天由副市長李四川（右）與華鼎董事長周志明（左）正式簽約，預計最快2025年動工。記者洪子凱／攝影
屋齡逾50年的「城南水源公辦都更案」，歷經超過20年整合，北市府今天由副市長李四川（右）與華鼎董事長周志明（左）正式簽約，預計最快2025年動工。記者洪子凱／攝影

屋齡逾50年的「城南水源公辦都更案」，歷經超過20年整合，北市府今天由副市長李四川與華鼎正式簽約，除成為台北市整宅公辨都更案第一個成功招商案件，460戶規模也是目前住都中心招商案户數最多案件，最快預計2025年動工，不過目前北市還有19處整宅尚未完工，議員認為公宅品質是推動關鍵，市府必須做好把關角色，取得居民信任。

水源二三期整宅屋齡超過50年，現況環境窳陋，為追求安全宜居生活環境，社區住戶從2003年便由民間自主成立更新會，住都中心說，本案於2022年1月進行模擬選配，超過400戶完成選配，比例高達90.43%，展現住戶間的高度共識；同月提送都市更新事業計畫及權利變換計畫報核，2022年12月公告招商、2023年4月完成綜合評選。

李四川表示，該都更案從他20幾年前在台北市府就在討論，後來他到中央、新北市、高雄市，再回到台北市政府還在講，目前還有一些住戶持續溝通，也希望盡快能完成，市府也會盡力來協助，希望能讓老城市活化再生，他也說，最近也有很多都更工程遭到質疑，因此他也會嚴格要求，除了快以外，更重要的是品質保證，他也會嚴格的督導。

基地位於水源快速道路旁，與公園、河岸比鄰，並鄰近螢橋國中，基地面積約3188.65坪，未來預計新建一幢3棟RC結構以及一幢1棟SRC結構建築，總戶數將超過600戶，預估投資金額達76億元以上，社區一樓除了店面之外，更設有住宿型長照設施以及區民活動中心，生活機能優越。

住戶陳先生表示，他今年已快50歲，這個都更案從他25歲就開始討論，但因為條件始終無法達成共識，延宕多年，雖然今天簽約了，不過後面還有很多流程要走，只希望該案能夠趕快動工，「要等老房子拆了才算數。」

根據統計，目前北市共有23處整宅，迄今重建完工4處包含斯文三期、水源一期、水源四期、水源五期 、施工中有1.5處、審議中5處、另有整建維護完工2處，更新處表示，若有尚未推動的整宅有意願更新，市府現階段透過公辦都更7599專案給予相關協助。

議員林延鳳認為，蔣市府曾稱對於整宅到容積獎勵加碼措施要在下月前定案，令整宅住戶都非常關心，希望屆時不會是「芭樂票」或「空包彈」，她認為，應針對老舊建築密集區域通盤檢討，也應考量居住風險較大的整宅優先進駐，提供民眾諮詢管道，並將整合住戶意見、釐清產權的過程，做到公開透明。

國民黨議員陳炳甫認為，市府辦都更條件、品質都是居民關心的，這幾天有公宅出現漏水，這些都是市府要記取教訓，將品質顧好；國民黨議員郭昭巖也說，現在觀念有變，民眾重視居住安全問題，對都更也不再排斥，市府要更積極協助，例如舉辦多場說明會、建設中繼宅等，將居民擔心問題，主動解決展現決心。

「城南水源公辦都更案」基地位於水源快速道路旁，與公園、河岸比鄰，並鄰近螢橋國中，基地面積約3188.65坪，總戶數將超過600戶，預估投資金額達76億元以上。圖／住都中心提供
「城南水源公辦都更案」基地位於水源快速道路旁，與公園、河岸比鄰，並鄰近螢橋國中，基地面積約3188.65坪，總戶數將超過600戶，預估投資金額達76億元以上。圖／住都中心提供

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