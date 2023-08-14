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洗石子裝飾精細、車寄完整 北市中山站巷弄添文資

中央社／ 台北14日電

位於台北捷運中山站的知名餐酒館近期被登錄為歷史建築，台北市文化局指出，這棟3層樓高建築興建於日治時期，車寄及洗石子裝飾等皆保存良好，具藝術價值及歷史意義。

台北市大同區南京西路25巷2號在Google地圖上為評分高達4.3顆星的餐酒館，因屋主委託建築師事務所去函市府詢問文化資產相關事宜，文化局2度召集共8名文資委員到場現勘。

根據委員現勘意見，此棟3層樓高的日治時代建築外觀現況良好且具藝術價值，有仿柯林斯栓式栓頭、牛腿飾、瓶形欄杆露台組成的車寄，還有精細的洗石子裝飾，屋層形式及庭院佈置也富歷史意義。

現勘結論指出，雖然這棟建物經歷改建，但整體造型及立面外觀仍保留歷史特色，建議登錄為歷史建築。

此案日前送入文資會上審議，屋主在會上表達「堅持反對任何文資身分」，指3樓屋頂及室內在15年前全面改建過，且6月至7月時才再斥資新台幣400萬元裝潢3樓，已非原貌。

委員投票後，過半數支持並決議登錄為歷史建築，同時指出屋主近期裝潢有違反「文資法」之虞。文化局表示，建物進入審議程序後視同暫定古蹟，屋主在此期間裝潢事實明確，將開罰30萬至200萬元。

歷史建築 文化局

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