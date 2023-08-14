看透假訊息培養媒體識讀 新北市圖工作坊免費報名

新北市立圖書館表示，在假訊息亂竄時代，推出免費「閱讀素養新攻略」工作坊，邀獨立新聞工作者方君竹等人引導民眾與學生，提升媒體識讀與培養思辨能力，即日起開放報名。

新北市立圖書館長王錦華表示，網路媒體及社群平台興盛，孩子易受錯誤假訊息影響，建立「媒體識讀」思辨能力刻不容緩。板橋江子翠分館與江翠國中、中嘉數位股份有限公司及台灣媒體觀察教育基金會合作，推出「閱讀素養新攻略」工作坊，透過媒體工作者與專家、學者教民眾解析分辨假資訊、網軍帶風向等議題，提升媒體素養。

新北市立圖書館說，工作坊將陸續於8月26日至9月16日在總館、板橋江子翠分館及江翠國中舉辦，8月27總館主題為「閱讀需要你理解」；9月2日江翠國中辦理「閱讀的真實情境與問題」，由品學堂創辦人、同時是青少年閱讀素養的先鋒黃國珍解密閱讀素養學習心法。

另外，8月26日在江子翠分館、9月3日於江翠國中邀曾企劃與主持「記者真心話」的獨立新聞工作者方君竹講述主題「網紅．帶風向．假新聞—媒體素養與資訊識讀術」，透過案例實作告訴大家如何查證訊息與破解假新聞。

此外，江子翠分館9月9日與9月16日將分別舉辦主題「網絡社群時代之媒體平台識讀」與「網路新聞查證任務大考驗」，另還有主題書展與電影及繪本故事DIY等活動，活動免費，即日起開放報名。