與大同路車流相衝突 汐止橋東街要改單行道
汐止區橋東街是傳統社區，只是進出巷子口剛好遇到車多的大同路，交會路口因為視線不好，險象環生，所以，今(14)日新北市議員廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，討論將橋東街改為只出不進的單行道。
長安里長楊清風指出，橋東街、大同路三段因為這兩條路都是平行的，附近居民一直在反應，如果車子從大同路轉進橋東街的話會佔用到出去的車道，相當危險，今天會勘主要是在路口設置禁止右轉的牌子，機車就不在此限。
新北市議員廖先翔服務處助理甯惟軒表示，今天來到大同路三段及橋東街交會的路口，要解決現階段車流的問題，以現階段車流及道路規劃來講，大同路三段是可以迴轉進橋東街，但是路口角度相對比較小，所以，大同路車子要迴轉進橋東街的車跟橋東街要出大同路的車流就會有相對撞的風險，所以，今天會勘主要目的就是要將橋東街改為單行道，汽車只出不進，減少路口交通事故的風險。
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