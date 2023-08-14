淡水鄧公里邀大師陳金海教國畫 銀髮書畫樂齡學習

為了讓銀髮長輩能夠在社區有許多的學習機會，新北市淡水區鄧公里辦公室過去每天星期一到星期五都有興辦許多的社區課程來充實里內長輩的學習需求，而這一次里長邱美津邀請到書法大師陳金海老師來到鄧公里，要教大家如何用國畫的方式，畫出心目中的美麗花朵。

鄧公里長邱美津表示，這次很高興能夠邀請到書法大師來讓里內長者學習怎麼動手畫出美麗的國畫，藉由這趣味國畫學習課程活動，也讓長輩學習用國畫畫出美麗牡丹花的技巧，讓他們也能夠畫出大師級的美麗圖畫。

里長邱美津指出，這一次在暑假期間共開了八堂書畫課程，主題是畫牡丹花更是過去國畫中常看到的作畫內容，也是帶有貴氣美麗的花朵，更容易透過大師的教導讓長者們展現出來，透過大師陳金海的教導下，也讓里內長者學到不一樣的作畫技巧。