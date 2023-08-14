淡水公所開辦銀髮先修班升級版 長者學習幸福加碼

為因應超高齡社會來臨，淡水區公所響應市府政策推動里里銀髮俱樂部達標後，再結合當地公寓大廈管理委員會辦理「銀髮俱樂部先修班」，運用各公寓大廈公共設施就近辦理銀髮關懷活動，讓幸福送到家，鼓勵長者走出家門與公寓大廈住戶互動，下樓就能參加各式活動。

淡水區公所加碼推出升級版—銀髮俱樂部先修班PLUS，結合經新北市政府社會局核定補助辦理銀髮俱樂部先修班的公寓大廈管理委員會，共同舉辦多元學習課程，邀請住戶與長輩們共同參與，藉此增加社區住戶彼此互動的機會，凝聚住戶力量，發展出信任關係，降低社會孤獨下的各種關懷、照顧議題，提升整體對居住環境的認同感與幸福感。

淡水區長巫宗仁表示，截至今(112)年5月底，淡水區65歲以上已逾3萬4千人，佔全區人口比約17.89%，逐漸邁向超高齡社會。為服務更多長輩，本所在響應侯友宜市長推動里里銀髮俱樂部政策達標後，今年再配合市府政策推動「銀髮俱樂部先修班」，讓沒辦法前往各個關懷據點的長輩下樓就能參加各式健康促進、文康休閒活動及老人共餐。

目前淡水地區有超過650個公寓大廈，有些大樓的公共設施十分完善，有會議室、交誼室、閱覽室、視聽中心等空間，自今年3月底市府社會局輔導團至本區召開說明會後迄今2個多月，淡水公所已主動協助超過10處公寓大廈管委會向新北市政府社會局提出申請，再加碼結合經新北市政府社會局核定補助辦理銀髮俱樂部先修班之本區公寓大廈管理委員會共同辦理「銀髮俱樂部先修班PLUS」，增加免費選修課程，課程內容多元，適合大小朋友一起參與，包括幼兒體操感覺統合、深度認識淡水故鄉、醫療保健、病人自主法、用藥安全、簡易園藝手做、歌唱舞蹈等多項特色課程。期待透過私公協力，社區自助、互助，達到共好、共榮，創造公寓大廈自身價值，提升市民朋友對居住環境的認同感與幸福感，真正落實在地老化、活躍老化、老幼共融之健康樂活宜居城市目標。