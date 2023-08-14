雙子星案當年中資爭議 北市藍綠議員各表異見

曾投標北市雙子星聯合開發案的南海控股公司傳遭中國大陸國企集團沒收。藍營北市議員應曉薇今天表示，如今重點是何時完工。綠營北市議員陳怡君指出，時任台北市長柯文哲護航是出賣台灣主權。

2018年曾投標台北市雙子星聯合開發案的南海控股公司，傳遭中國大陸國企中信集團沒收。經濟部投審會當年以國安疑慮駁回此案，遭柯文哲怒批「主權意識都是屁話」。民進黨立法院黨團11日指出，請柯文哲說明其國家願景及主權意識為何。

柯文哲11日回應表示，他是按照標準作業程序（SOP）走的人，當年雙子星案，准駁他都沒有意見，他當時抱怨的是為何要花5個月才能判定它是中資，不高興的是為什麼政府這麼沒效率。

針對南海控股「想吃台灣國門」始末及中資爭議，國民黨台北市議員應曉薇今天陪同台北車站特定區C1私有土地地主權益促進會長王小玉召開記者會說明。

王小玉表示，雙子星案先前流標多次，不但曾慘遭太極雙星疑似掮客集團騙走雙子星，後來的南海控股提出投標申請時就被不少單位檢舉，甚至律師賴中強還曾在2019年到她辦公室提醒所有私地要注意南海集團。

她指出，應曉薇專注此案並發現南海集團在台所成立公司資本額僅新台幣1000萬元，但此標案高達600億元卻只以低資本成立公司，還變更多次成員名單，應曉薇當時就提醒小地主「南海控股應該在調整中資持股比例，才能參與雙子星案審查」。

王小玉表示，此案審查期間歷時快半年都沒結果，小地主與應曉薇不斷向柯文哲提出檢舉甚至抗議，且如此大的標案，南海控股及現在的宏匯集團都未曾拜訪小地主進行標前說明，所有小地主都完全不知自身權益，現在完工時間一拖再拖，中央及地方誰要給小地主交代。

應曉薇認為，如今雙子星案何時完工才應是被關注的議題，以及現在的得標廠商有無盡力顧全小地主的權益也應被用心討論。但總統大選將至，民進黨「亂入」中資議題只為帶風向潑糞異己。

民進黨台北市議員陳怡君今天也透過新聞稿指出，柯文哲昔日為力挺南海控股，不惜槓上中央及經濟部，甚至還說出國家的願景及主權「眼裡看來都是屁話」，柯文哲為護航中資更說出「這個案子能不能投資，3、5天就可以表態了，何必等到幾個月」。

陳怡君表示，柯文哲為了自身選舉及利益，連國家主權都可以出賣。人民向政府陳情，光是公文往返都不只3、5天，更何況是企業對企業的投資更需耗時數月接觸、了解並做風險評估，才能決定是否投資。

她認為，柯文哲為護航中資企業，不惜出賣台灣主權，讓台灣國安陷入羊入虎口的情境，對於如此沒有國安意識的人，如今竟然要競選總統，若將台灣的未來交給這種人，將是非常危險的一件事。