新北社會局長新上任 李美珍提三安九策實踐安居樂業

新北市社會局長14日舉行交接，由張錦麗交棒給前衛福部參事李美珍，並由副市長朱惕之監誓。朱惕之表示，張錦麗這些年實踐「施政絕對不要忘記任何一個人」的理念，她擘畫的社福五大願景均已逐步實現，相信新局長在現有基礎上，會開創出新的境界；李美珍提出三安九策，實踐侯友宜安居樂業願景。

李美珍在致詞時表示，她受張局長真摯情意所感動，也感謝市長、副市長的厚愛支持，在現有基礎上，以讓市民「安全」、「安心」、「安定」等三安為努力目標，初步提出九大策略，包括「安全」的經濟安全、生活安全、社會安全；「安心」的安心托兒、安心自立、安心終老；「安定」—安定品質、安定平權、安定服務等，提供全人、全齡、全家關懷。

市府也將結合善力量好日子愛心大平台人人IN，善用智慧科技，透過私公協力、跨領域、跨專業、跨縣市合作，攜手共好，實踐侯友宜「安居樂業」的願景。

朱惕之表示，早年社會普遍認為「法不入家門」，但從年輕時就為婦女權益、家庭暴力防治、性別平等奔走倡議的張錦麗認為「社安是廣義的治安」，唯有社安做好，才會減少社會案件的發生，讓當時在當警察的侯市長非常感動。

朱惕之說，張錦麗在朱立倫、侯友宜兩任8年多來，面對少子化和高齡化兩大浪潮，完成公共托育121家，收托數一都可抵五都，擴大結盟私托、居家保母，使新北家外可收托率超越OECD的標準，也在全市1032里設置銀髮俱樂部、照顧據點、公共托老中心等，讓長輩可以在地就養、健康樂活。其他還有身障朋友的服務據點、兒少小衛星、弱勢婦女的扶持等，提供「從搖籃到搖椅」全方位的照顧服務。

朱惕之代表侯友宜感謝張錦麗這8年來帶領社會局全力推動好日子愛心大平台，運用私公協力，廣結善緣，每一份資源都優先投注在弱勢關懷上，尤其是對偏區的照顧、社區的豐富、性別平等的推動、跨代共融的倡導，這些都逐步完成她對社福願景的擘畫。

朱惕之說，新任局長李美珍擔任過台北縣、新北市社會局副局長多年，對新北市社政業務極為嫻熟，高升到中央，在衛福部社救司長任內推動弱勢兒少發展帳戶，為兒少發展及教育存一桶金等重大社福政策，曾榮獲行政院一等服務獎章，具有全國社政專業高度，相信在既有基礎上，必能帶領新北社福進入新的境界。