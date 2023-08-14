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裕隆集團贈北市環保局百萬保險金 臨時工保障更穩

中央社／ 台北14日電

北市環保局長吳盛忠今天親自接受裕隆集團捐贈的新台幣100萬元保險金，公私協力讓環保局清潔隊臨時工更有保障；環保局表示，今年預計約有1454人可受惠。

北市環保局舉行「裕隆集團捐贈市民臨時工雇主補償契約責任保險暨反光雨衣」儀式，吳盛忠親自接受裕隆汽車製造公司及裕隆日產汽車公司，共同捐贈的100萬元保險金，以及新安東京海上產物保險公司捐贈的400件反光雨衣。

環保局指出，裕隆集團自民國87年起，至今已連續25年捐贈市民臨時工保險金，並自109年起擴大納保短期就業臨時人員，今年預計約有1454名清潔隊臨時工受惠。

環保局說，納保對象如於執勤中死亡，將給付100萬元，非因公意外死亡者也可領到40萬元保險金；同時新安東京協力捐贈反光雨衣，提升清潔隊臨時工的工作安全保障。

環保局強調，市民、短期就業臨時工多屬弱勢族群，以低收入戶居多，一旦發生意外，常無力負擔龐大醫療費用；裕隆集團每年捐助100萬元，為環保局清潔隊臨時工投保雇主補償契約責任保險，讓臨時工發生意外時得以獲得援助、減輕經濟負擔。

環保局統計，捐贈以來總納保清潔隊臨時工已逾3萬4000多人次，大大提升保障完整度與經濟支援。吳盛忠感謝裕隆集團的愛心與善行，也表示近年來環保局不斷精進清潔隊員的職安保障，以及加強照顧弱勢員工，包括增加各項勤務應勤裝備採購、職安勤教宣導及廠醫廠護的臨場服務、關懷訪視與提供健康檢查諮詢等。

保險 吳盛忠

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