避免高程不足致溢堤淹水 侯友宜主持三峽長福橋改建
新北三峽長福橋因梁底高程不足規畫改建，以避免過往溢堤淹水情況，新北市長侯友宜今主持開工典禮並強調，改建可減輕災害，且日夜都有新美景；新北水利局也說，改建後不只增加防洪量能，橋面擴大1000平方公尺將有更多元活動，工期大約500日，預計2026年完工。
三峽清水祖師廟前長福橋在地30多年，是居民及觀光客難以忘懷的回憶，但目前梁底高程僅有37.09公尺，過去2012年蘇拉、2015年蘇迪勒等兩次颱風都有溢堤淹水經驗，引發地方民眾憂心。新北規畫改建長福橋，增加防洪功能，侯友宜今前往主持開工。
侯友宜表示，橋不能說沒提供防洪疏濬功能，所以改建新橋後可以減輕災害，不能讓橋只有景觀性，但民眾未來納涼還是能到橋上走走，晚上還會有光雕，雙拱橋鋼構，有如鳶山老鷹般展翅，帶動在地經濟發展，預計2026年初完工。
水利局長宋德仁指出，今天是三峽地方上的大事，長福橋是新北第六座人跟自行車專用的景觀橋，蓋完以後將成為三峽地標，感謝水利署補助長福橋主橋梁改建費用4.5億元，再加上新北市府自籌款4.69億元，總經費約9.19億元。
宋德仁說明，新橋不只融合三峽鳶山及老鷹意象，梁底也會抬高80公分，原2處落墩改為1處落墩，加上橋台配合退縮，可增加18%之通水斷面，增加防洪功能。另外，橋寬15公尺將擴圍25公尺，會增加1000平方公尺面積，供民眾多元活動。
另外，居民及旅客擔心施工500日期間交通問題，水利局也說，屆時將引導民眾往安溪路、三峽拱橋及清水街至三峽老街，也會增設人行通道及公共運輸方案，大型節日並協調公所尋找適合提供遊覽車綻放區域，舒緩交通，相關方案交於8月底辦地方說明會報告。
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