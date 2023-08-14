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鬼門將開 新北推網路普度 超商以功代金還能助弱勢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾也可線上登記參與普度。圖／新北市環保局提供
民眾也可線上登記參與普度。圖／新北市環保局提供

農曆七月將至，不少人都會普度好兄弟以求今年順利，但燃燒的紙錢卻會造成空氣汙染。新北市環保局推出「以功代金」、「網路普度」及「紙錢集中收運」的環境友善祭祀三好事，民眾可線上登記參與普度，或以做愛心方式替代燒紙錢，不僅維持傳統習俗，也能兼顧自身健康與環境品質。

環保局表示，環保局去年與社會局合作推動「以功代金」，鼓勵民眾一同跨域做功德，以做愛心的方式替代燒紙錢，廣受好評，普度期間募得近50萬善款，今年將持續辦理，民眾可至「新北市好日子愛心大平台」網站響應，或至四大超商事務機點選「以功代金」，共有6家社福團體提供民眾選擇，幫助弱勢團體，也可減少空氣汙染物排放，提升功德。

今年環保局也提供「網路普度」服務，民眾可線上登記參與普度，無論是響應「以功代金」或「網路普度」的民眾，環保局都會在農曆七月底於新北市林口竹林山觀音寺普度法會中，透過祭祀祈福儀式，替參與者祈福。

如民眾、社區若仍有燒紙錢需求，可利用環保局「紙錢集中收運」服務，將紙錢拿到各區清潔隊集中地點，若紙錢量大無法自行送至集中地點，可聯絡當地清潔隊協助，統一集中送往完成淨爐儀式的焚化爐集中焚燒，新北市每年紙錢集中收運量約1800公噸，又以普渡期間的數量占比最高達55％。

環保局表示，燃燒過量的香品及紙錢會產生細懸浮微粒(PM2.5)、鉛、鎘及游離甲醛等有害汙染物，若是香品及紙錢的品質不佳，容易引發敏感族群或抵抗力較弱老人、幼兒呼吸道不適的症狀，呼籲自辦普度的民眾或社區大樓，採「少燒金、燒好金」理念，並選購經檢驗符合國家標準的金銀紙及香品，或是小份量普度金。

新北市府提供「以功代金」、「網路普度」及「紙錢集中收運」等友善環境的祭祀方式，鼓勵民眾響應環保普度。圖／新北市環保局提供
新北市府提供「以功代金」、「網路普度」及「紙錢集中收運」等友善環境的祭祀方式，鼓勵民眾響應環保普度。圖／新北市環保局提供

普度 愛心

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