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板橋文化段都更 公展30日

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站民生路旁周邊不少屋齡40年老公寓，新北市推動都更，本月3日起公展30日，後續將進入正式審議階段，更新後除改善環境品質及居住安全，透過都更一、二箭政策還可回饋近660坪公共化幼兒園。

板橋區華江里長黃發達說，當地較在意50多年既有巷道如何規畫，回饋方案希望能與地方多協調。

板橋文化段都更案位在板橋區民生路二段80米計畫道路上，緊鄰捷運新埔站3號出口，基地面積4589平方公尺，交通便利，生活機能佳。現況53戶為屋齡逾40年建物，對居住安全、城市風貌都是衝擊，規畫透過都市更新協議合建方式重建。

都更處表示，基地預計未來興建1幢2棟、地上34層及地下7層的集合式大樓，留設4公尺人行步道及開放空間，提供舒適的步行空間及綠化環境，未來也將取得銀級綠建築、無障礙環境設計及耐震標章，達到建築物安全性、健康及節能效果。

都更 綠建築

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