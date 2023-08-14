總統府周遭淹水 清代溝渠惹禍

熱對流旺盛，北部連日大雨，總統府周遭卻屢淹水。就有議員發現問題來源，包括當地路面側溝排水不良，除了溝體因為路樹而變形外，就是溝寬不足，最小只有20公分。北市水利處回應，清代遺留溝渠若未達40公分寬，會將城牆石外移或下移使溝寬達40公分處理，預計今年9月底前完工。

台北市時常出現午後強降雨，造成多處積、淹水。北市議員洪婉臻指出，總統府附近排水溝是清朝遺留「台北城牆石塊」所製成的古城牆溝，與一般的標準溝渠設置規格有差異，進而造成古城牆溝渠的排水效果與現代化溝渠的成效有落差。

洪婉臻表示，總統府、北一女附近淹水嚴重，就是因路樹導致溝體變形及溝寬不足，最小寬度只有20公分，使路面側溝排水不良。古城牆範圍大部分溝寬不足40公分，雖然新設側溝為40公分，同時進行舊城牆保護工程，但進度慢，北市府應盡速解決下大雨就淹水的窘境。

洪婉臻要求，水利處應針對既有40公分寬溝渠進行疏濬、不足40公分寬的溝渠要考量文化局建議，將城牆石外移或是下移。路樹部分，側溝部分也會因遭到路樹擠壓變形，嚴重影響到排水效能，路樹種植應慎選樹種。

北市水利處正工程司李貞憓表示，古城牆範圍大部分溝寬都不足40公分，所以新設側溝以溝寬40公分設計。關於舊城牆保護工作，水利處在今年7月4日獲文化局同意，既有溝寬足40公分部分保存原有排水溝，進行疏濬；既有溝寬不足40公分部分，可將城牆石外移或下移使溝寬達40公分處理，並交付廠商施工，預計9月底前完成。