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關渡分隊居橋下 尖峰出勤卡車陣

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市消防局關渡分隊屈居大度橋下，空間狹小、環境充滿噪音與震動。圖／台北市議員林延鳳提供
台北市消防局關渡分隊屈居大度橋下，空間狹小、環境充滿噪音與震動。圖／台北市議員林延鳳提供

北市關渡消防分隊住在台2乙線大度橋下30年，消防員上班須天天忍受噪音、震動，辦公環境惡劣，尖峰時段出勤更常卡車陣中。市府從2009年規畫改建至今，前年起招標卻2度流標，至今工程案仍乏人問津。市府原承諾今年前動工，如今可能跳票。地方擔心消防人員長期處於惡劣環境下，恐影響救災品質。新工處說，預計8月底前會再上網招標。

台北市議員林延鳳表示，關渡分隊的消防員只能屈就橋下臨時建物的惡劣備勤環境，讓消防員在噪音及震動下值班、待命。設計單位稱流標理由為烏俄戰爭、缺工缺料等，更非屬今年發生且可預期，她要求消防局與新工處都應正視，讓新建案在今年順利動工，改善關渡分隊消防員勞動環境，且地點位在高架橋下，路幅狹小，車輛出勤會被塞車陣中。

消防員工作權益促進會北市會員代表藍毓傑說，現在橋上多有大客車、大貨車會經過，時常感受到震動、噪音問題，儘管大家久了可以適應，不過環境狹小確實會影響到消防車輛停放問題，希望能有較大腹地停放。

至於消防救護量能是否會有影響？藍毓傑說，因為北市各消防分隊相對密集，可以互相支援，以北投區為例，主要救災地區以石牌和溫泉區為主，居住人口多。

北市新工處說，現在真的非常缺工，很多廠商擔心自己標下案子後找不到工人，所以不敢接。第二次招標編列的預算為7.25億，已經設計完成，單純為施工標，但2次招標都無廠商投標，5、6月已經辦理廠商座談會，7月分上修預算，目前招標作業正在簽呈，預計8月底前會再上網公告。

新工處說，假設一切順利，8月底公告後加上40天標期，10月中旬開標，進行1個月評選，決標可能會在11月中旬，希望年底前可順利找到廠商把案件招標出去。

林延鳳則說，對於目標再度順延感到遺憾，但若調整預算將有利於決標，也只能尊重，但屆時就不能再以「物價調整、預算不足」作為藉口，第三度上標只准成功、不許失敗。

議員張斯綱說，工期延長對消防員而言，必須要忍受惡劣的工作環境。當工期延長、流標成為常態，市府就要有應對方法，想辦法別讓公共工程一直流標，否則將影響整體市政發展。

消防員 北市 噪音

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