新北青年失業率低 議員籲職訓應多與學界、業界合作

新北市青年失業率連續多年六都最低，曾在桃園擔任青年局長的民進黨新北市議員顏蔚慈指出，市府看到青年就業需求是件好事，但她認為，年輕世代除找到工作，更要協助他們找到符合興趣、專長，且能長久發展的工作，建議市府可多跟高中職、大學端合作，在職業試探、職前訓練做好準備。

顏蔚慈說，職場環境變化大，無論是AI或新型態僱傭關係、自營業者等，很多職訓課程應順應未來職場挑戰變化調整，才能真正幫助更多年輕人找到適合自己的工作；除青年就業，現代社會二度就業、中高齡就業也是趨勢，市府也應更積極協助。

民進黨新北市議員黃淑君指出，新北近年因大型開發，很多產業都外移，如何增加就業機會是目前當務之急；另目前青年就業協助仍放在勞工局，青年局角色弱化，應整合資源由專責單位處理，才能了解困難在哪，對症下藥。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻指出，社會輿論關心的青年就業，焦點多放在「畢業生」，但事實上還有「長期失業青年」、「離職失業青年」與「非典型（打工、派遣）職業青年」其他三類的青年就業問題。

李健鴻認為，從事非典型工作的青年從2012年的8萬人，在2021年已達到18萬人，這些從事臨時性工作的青年都會被算在就業率的數字上，但因工作不穩定，隨時可能失業，是必須關注的一群人。

李健鴻指出，新北市勞工局除針對初次尋職青年，也提供非典型就業青年轉正職的協助，也是青年失業率低於其他縣市的重要原因。

新北市青年局指出，青年局成立以來，一直在社團輔導、公共參與、國際交流、培力課程、創業資源等方面不斷投入，希望藉以開拓青年視野、激發青年靈感，也期待青年能夠在投入職場、社會倡議、技術創新、提供職缺、地方創生等面向為城市創造價值。

青年局說，為協助青年即早規畫職涯，青年局與大專校院及高中職合作推動職涯講座及職場體驗活動，並至校園提供職涯諮詢、職業適性測驗、履歷健診等服務，青職基地也與勞工局青年就業輔導計畫合作，提供求職準備中的青年包括：AI數位科技、程式語言、創新思維等更多元豐富的職涯課程，協助青年培養就業技能及正向工作態度，強化就業準備。